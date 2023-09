i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Po jakie kremy sięgać jesienią? Postaw na te 4 kroki, a Twoja skóra przeżyje swój najlepszy czas

Krem do twarzy to absolutna podstawa w każdej pielęgnacji. Nawet osoby, które nie stosują zaawansowanej pielęgnacji mają go w swojej łazience. Tylko jaki krem wybrać? Przeciwzmarszczkowy, rozświetlający, a może jedynie nawilżający? Przedstawiamy nasze typy w 4 podstawowych kategoriach. Te kremy to najlepsza kosmetyczna jakość.