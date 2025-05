Eleganckie kobiety tak wiążą apaszkę na wiosnę. Sposób na wiązanie chusty niczym stewardessa dubajsi linii lotniczych. Myk dla eleganckich kobiet

Sposób na wiązanie apaszki dla eleganckich kobiet. Dodasz sobie szyku i stylu

Jeszcze 10 lat temu apaszki i chusty kojarzyły się raczej z modą starszych kobiet. Dzisiaj jest wręcz odwrotnie. Apaszki stanowią bardzo modny dodatek. Dodają elegancji całej stylizacji i ją wzbogacają. Apaszki i chusty można wiązać na wiele sposób, co sprawia, że jest to bardzo uniwersalny i wielofunkcyjny dodatek. Sprawia on, że cała stylizacja prezentuje się bardzo kobieco i szykownie. Dodatkowo, chusty i apaszki chronią szyję przed wiatrem i chłodem, których w ostatnich dniach mamy w nadmiarze.

Jak dobierać apaszki i chusty do stylizacji? W ostatnim czasie w modzie jest słowiańskość. To łask wracają kolorowe chusty inspirowane strojami ludowymi. Nie bój się apaszek w kolorowe kwiaty czy wielki grochy. Dodadzą one energii monokolorystycznej stylizacji. Do bardziej eleganckich zestawień możesz wybierać jednokolorowe chusty lub te z delikatnym zdobieniem.

Sposobów na wiązanie apaszek jest wiele. Marka Ochnik na swoim profilu na TikToku pokazała prosty, ale jednocześnie bardzo efektowny sposób inspirowany stewardessami. Prezentuje się on bardzo elegancko. Tak zawiązana apaszki sprawdzi się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i na większe wyjście.

Jak związać apaszkę na wiosnę 2025?

Złóż apaszkę na pół i przewiąż ją przez szyję, aby dwa końce znajdowały się z przodu. Weź jeden z końców i przełóż go przez powstają pętlę. Delikatnie ściśnij apaszkę, aby znalazła się bliżej szyi. Na koniec zwiąż ze sobą dwa końce apaszki. Tak zawiązaną apaszkę możesz nosić z wiązaniem z przodu lub po bokach. Bedzie ona dodawała elegancki każdej stylizacji. Ten rodzaj wiązania jest banalnie prosty i każdy się go będzie w stanie nauczyć.