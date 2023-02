Emily Ratajkowski w Warszawie!

Tesla wśród szczoteczek do twarzy, czyli wyjątkowa nowość

To najlepsza fryzura dla kobiet po 60-tce na krótkie włosy. Modna w 2023. Każda kobieta poczuje się w niej jak królowa stylu. Nowoczesna i elegancka

Modelka była widziana późnym popołudniem przed jednym z ekskluzywnych, warszawskich hoteli w sportowym outficie – krótkiej puchówce, spodniach koloru khaki i białych sneakersach. W polskich mediach pojawiła się dziś informacja, że wizyta Emily Ratajkowski ma związek z najnowszą kampanią CCC, która słynie ze współpracy z międzynarodowymi gwiazdami. Informacja wydaje się potwierdzona, gdyż na zdjęciach w tle widać wielkie torby z logo marki.

Zobacz także: Pielęgnacja skóry na zimę! Kojące składniki na chłody

Ratajkowski to prawdziwa it girl, która wyznacza aktualne trendy. Nic dziwnego, że Jej wybór padł na sneakersy na platformie, które mają szansę stać się najbardziej pożądanym obuwiem tej wiosny. Flatformy w stylu lat 90. od Jenny Fairy idealnie dopełniły prosty look modelki. Uzupełniając swoje stylizacje, gwiazda zawsze stawia na niewielkie modele torebek. Tym razem również Jej że wybór padł na stylową torebkę bagietkę uzupełnioną o modny biżuteryjny akcent w postaci logo marki Jenny Fairy.

Emily Ratajkowski to obecnie jedna z najpopularniejszych top modelek. Amerykańska gwiazda polskiego pochodzenia wystąpiła niedawno w kampanii domu mody Versace. Modelkę mogliśmy oglądać do tej pory na wielkim ekranie u boku Zacka Efrona, na okładkach topowych magazynów czy wybiegach Fendi. Jej instagramowe konto @emrata śledzi niemal 30 milionów obserwujących, a autorska książka „Moje ciało” od roku bije rekordy popularności.

Choć na czerwonym dywanie modelka stawia na podkreślające figurę sukienki, jej codzienne zestawy to kwintesencja miejskiego luzu i wygody. Baczni obserwatorzy wiedzą, że Emily Ratajkowski do perfekcji opanowała łączenie ubrań od światowych projektantów z lokalnymi, przystępnymi cenowo dodatkami. Nic więc dziwnego, że buty i dodatki polskiej marki przypadły jej do gustu.

Jak Wam się podoba styl Emily Ratajkowski?

i Autor: AKPA Emily Ratajkowski

i Autor: Materiały prasowe Emily Ratajkowsk

i Autor: Materiały prasowe Emily Ratajkowsk