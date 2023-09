Empik kusi promocjami w ramach Premium Week

Ten puder to zamiennik jednego z najdroższych kosmetyków świata. Tylko 20 zł. Daje skórze efekt Photoshopa i sprawi, że zmarszczki znikną. Na co komu botoks?

Przez 4 lata użytkownicy Empik Premium zaoszczędzili już ponad pół miliarda złotych – m.in dzięki darmowym dostawom zamówień i stałym zniżkom na zakupy. Najszerszy na rynku pakiet korzyści dostępnych online, mobilnie i stacjonarnie a także u Partnerów gwarantuje Premiumowiczom korzyści z codziennych zakupów. Zainaugurowany 18 września tydzień niemożliwych promocji i okazji cenowych dedykowanych użytkownikom programu to świetna okazja do kolejnych oszczędności. Dodatkowo czekają atrakcyjne rabaty od Partnerów.

Rabaty do -50%

Łowcy najlepszych okazji powinni regularnie zaglądać do aplikacji Empik. Przez cały Premium Week codziennie o stałych godzinach: 9.00, 15.00 i 19.00 pojawia się nowy produkt tańszy nawet do 50%. Oferta jest aktywna do wyczerpania zapasu. Wystarczy wyszukać promocyjny artykuł i użyć kodu rabatowego przy zakupie w aplikacji. Wśród limitowanych megaokazji są takie produkty jak: bestsellerowy zestaw klocków Lego Creator Orchidea za 89,99 zł, bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL w cenie 89,99 zł czy damska woda toaletowa Calvin Klein za 56,99 zł. Warto się spieszyć, bo liczba sztuk w ofercie jest ograniczona. Dodatkowo przez cały Premium Week na Empik.com i w aplikacji czekają także tzw. Hity Tygodnia. W czasie trwania akcji klienci mogą upolować w niższych cenach np. aparat do fotografii natychmiastowej Instax Mini za 379 zł, żelazko parowe Philips za 349 zł czy torbę sportową Nike za 129 zł.

Tysiące produktów w supercenach

Jak co roku promocjami i rabatami na Empik.com oraz w aplikacji objęte są produkty ze wszystkich kategorii. Wśród kosmetyków do pielęgnacji i makijażu ze zniżką dostępne są m.in. zestaw kosmetyków Clarins, sypki puder rozświetlający czy zestaw do konturowania twarzy. Można również przebierać w okazjach cenowych na perfumy m.in. takich marek jak Azzaro. Premium Week to także rabaty na zabawki – w tym na lalki, pluszaki, puzzle oraz planszówki. W kategorii Dom i ogród na Empik.com znajdziemy rabaty do -20% na dekoracje i tekstylia oraz do -15% na wyposażenie kuchni. Atrakcyjnymi zniżkami objęte zostały produkty dla mamy i dziecka, np. foteliki samochodowe czy śpiworki do wózka. Promocja nawet do -30% obejmuje również sprzęt elektroniczny – m.in. słuchawki i czytniki a na kategorię Gaming rabat sięga do 50%. Z kolei w ramach okazji w kategorii Sport można kupić produkty z rabatem do -25%.

Tegoroczny Premium Week to specjalna oferta online dla czytelników, w której znalazło się blisko 1000 topowych książek w wyjątkowej cenie 25,99 zł. W ofercie można znaleźć bestsellerowe tytuły, takie jak Widmo Brockenu, Ostatni gambit. The Inheritance Games, tom 3, Kosiarze. Żniwa śmierci, tom 1 czy sagę Rodzina Monet Weroniki Anny Marczak. Ci zaś, którzy interesują się modą znajdą w tej promocji m.in. Chanel. Historia kultowego domu mody oraz Yves Saint Laurent. Historia kultowego domu mody. Czytelnicy, którzy preferują cyfrowy format mogą z kolei skorzystać z promocji -40% na drugi, tańszy ebook i audiobook.Promocje online podczas Premium Week obowiązują także na wybrane artykuły szkolne. Uczniowie mogą uzupełnić wyposażenie do szkoły, korzystając z rabatu do -40% lub z promocji 3 za 2 bądź 4 za 3.

Na tym jednak nie koniec atrakcyjnych okazji dla Premiumowiczów. W salonach Empik na drugi, tańszy produkt z kategorii Książka, Muzyka (CD i winyle), Zabawka oraz artykuły szkolne, plastyczne i kreatywne obowiązuje przez cały tydzień rabat -50%. Zniżka jest aktywna przy zakupie dwóch produktów z jednej kategorii.

Okazje w Empiku i nie tylko

Empik Premium Week to także specjalne promocje od Partnerów jak np. dostęp do słuchowiska „Przygody Baltazara Gąbki” – superprodukcji audio Empik Go w gwiazdorskiej obsadzie, zniżka 50% na fotoksiążki 20x20 i 20x30 w Empik Foto czy rabat 40% na klasyczną kawę lub herbatę w Costa Coffee. Ponadto w dniach 15-30 września Premiumowicze mogą zatankować paliwo na stacjach Circle K nawet do 45 gr taniej za litr. Zwiększa się także czasowo rabat na seanse filmowe w Multikinie – do 25%.

Akcja Empik Premium Week skierowana jest do klientów z aktywną usługą Empik Premium. Oferty obowiązują w dniach 18-24 września. Szczegóły są dostępne na stronie Empik.com.

Korzyści przez cały rok

Subskrypcja Empik Premium zapewnia korzyści i oszczędności przez cały rok. Przede wszystkim gwarantuje darmową dostawę zamówień od 40 zł – kurierem i do tysięcy punktów odbioru, a także stałe rabaty: -15% w salonach i do -20% online. Premiumowicze korzystają też ze zniżek -40% na drugą, tańszą książkę po okazaniu aplikacji w salonie oraz -35% na produkty Empik Foto. Dodatkowo cieszą się całorocznymi benefitami od Partnerów. Koszt subskrypcji Empik Premium zwraca się średnio po kilku transakcjach, a w przypadku dużych zakupów nawet za pierwszym razem.

Chcesz skorzystać z promocji w ramach Premium Week, a nie jesteś w programie? Teraz roczna subskrypcja jest dostępna 20 zł taniej – tylko 39,99 zł za rok (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 59,99 zł/rok). Empik Premium można aktywować w aplikacji, na stronie Empik.com/premium oraz w dowolnym salonie stacjonarnym.