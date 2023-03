Ewa Wachowicz w najmodniejszej sukience tego sezonu. Krój idealny dla kobiet po 50-tce. Odmładza i sprawia, że będą się za Toba oglądać na ulicy. Podobną kupisz w znanej sieciówce za grosze

To najlepsza fryzura dla eleganckich kobiet po 60-tce. Jest idealna na blond włosy. To synonim klasy i nowoczesności wiosną 2023

Ewa Wachowicz w najmodniejszej sukience tego sezonu. Podobny model kupisz za mniej niż 100 zł

Intensywna zieleń ma być jednym z gorących trendów na sezon wiosna/lato 2023. To bardzo uniwersalny kolor, który w zależności od intensywności i odcienia, pasuje praktycznie każdemu. Dobrze prezentuje się na osobach z brązowymi i kasztanowymi włosami oraz piwnymi lub zielonymi oczami. Również blondynki nie powinny bać się zieleni. Udowodniła to Ewa Wachowicz. Na jednym z postów na Instagramie gwiazda prezentuje się w efektownej, zielonej sukience. To model z dość sporym dekoltem w literę "V", który bosko wyszczupla górę sylwetki i podkreśla kobiece atuty. Sukienka Ewa Wachowicz jest odcinana pod biustem, co sprawia, że maskuje ona szersze biodra. Ten krój sukienki idealnie sprawdzi się u kobiet po 50-tce. Jest on bowiem wiosenny, pełen życia i cudownie odmładza. Zobacz, gdzie kupisz podobne sukienki.

Zobacz także: QUIZ. Jak dobrze znasz mężczyzn? Czy potrafisz zrozumieć płeć przeciwną? Gubisz się męskiej logice, jak w rozrzuconych przez nich skarpetach, a może czujesz tego bluesa?

Zielona sukienka na wiosnę 2023 dla kobiet po 50-tce. Gdzie kupić?

Podobny model, jak u Ewy Wachowicz znajdziesz w sklepie Sinsay. Sukienka z Sinsay nie posiada odcięcia w talii i jest prosta na swojej długości. Ma niewielki dekolt w literę "V", który nie będzie przeszkadzał w ruchach i nic nam przez niego nie "ucieknie". Dodatkowo, model z Sinsay posiada guzki na całej długości. Kosztuje 79,99 zł.

Na cieplejszą pogodę może sprawdzić się zielona sukienka na ramiączkach z Mohito. Również posiada ona dekolt w literę "V", oraz pasek zapinany w talii. Długość midi idealnie zamaskuje niedoskonałości dolnych partii sylwetki. Sukienka z Mohito również kosztuje 79,99 zł.

i Autor: Materiały prasowe Sukienka z Sinsay

i Autor: Materiały prasowe Sukienka z Mohito