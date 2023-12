Farbowanie włosów. Lśniący i głęboki brąz dzięki mocy olejków

Zmysłowe perfumy dla kobiet za 18 zł w promocji Rossmanna. To odpowiednik legendarnego zapachu za setki złotych. Już nigdy nie użyjesz innych perfum

Zmiany wcale nie muszą być drastycznie, czasami warto nawet lekko odświeżyć kolor, aby włosy były lśniące i odnowione. Olia Color Naturals oferuje szeroką gamę odcieni brązu, od delikatnych, ciepłych po głębokie, intensywne kolory. Niezależnie od typu urody i preferencji, z pewnością znajdzie się odpowiedni odcień brązu, który podkreśli naturalną urodę każdej osoby.

Odżywczy brąz

W serii Olia została wykorzystana rewolucyjna, trwała formuła, która zawdzięcza swoją skuteczność olejkom. W odróżnieniu od tradycyjnej koloryzacji nie znajdują się one tylko w odżywce, ale także w kremie koloryzującym. Oprócz tego farba nie zawiera amoniaku, dzięki czemu zmniejsza uszkodzenia łuski włosa, a podczas farbowania przyjemniej pachnie.

Zobacz także: Tak uratujesz zmechacony sweter. Przetrzyj tym, a kulki znikną. Ubranie jak nowe! Sposób na zmechacony sweter

Olia to aż 60% skoncentrowanych olejków co daje widoczną poprawę jakości łodygi włosa, optymalny komfort skóry głowy i do 100% pokrycia siwych włosów1. Maksymalne nasycenie i trwały rezultat Olia zawdzięcza formule kremu, która ułatwia wnikanie koloru w strukturę włosa. Dzięki temu brąz jest intensywny, a pielęgnacja przy użyciu naturalnych olejów roślinnych sprawia, że włosy stają się bardziej lśniące i sprężyste.

W gamie produktów Olia znajduje się aż 8 odcieni koloru od jasnego po bardzo ciemny brąz. Znajdź kolor idealny dla siebie i ciesz się odświeżoną fryzurą na koniec roku.

Jeśli nie wiesz jaki odcień najlepiej pasuje do Ciebie, skorzystaj z wirtualnej aplikacji i dobierz kolor bez wychodzenia z domu! Na stronie Garnier można przetestować online dostępne kolory farb Olia, Color Naturals oraz Color Sensation – zestawiając je z obrazem z kamery live czy też wgranym zdjęciem.

i Autor: Materiały prasowe GARNIER

i Autor: Materiały prasowe GARNIER