Francuskie kosmetyki na polskie lato. 5 produktów, które zadbają o skórę twarzy i ciała

Multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Reapir+

Formuła multifunkcyjnego kremu Mixa Urea Cica Repair+ dedykowana jest wrażliwej, suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji. W warunkach letnich jego właściwości mogą okazać się szczególnie cenne w przypadku przesuszonych łokci i pięt czy truskawkowej skóry po goleniu, ale to nie wyklucza go z codziennej pielęgnacji, do której jest wprost stworzony. W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne

Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa

Wielofunkcyjny krem Mixa Balm Cica+

Lato to czas, kiedy skóra jest narażona na dużo więcej zagrożeń niż w miesiącach, kiedy temperatury wymuszają jej zakrywanie. Z tego powodu kompletując kosmetyczkę na najcieplejszą porę roku warto wziąć pod uwagę wielofunkcyjny kosmetyk na nieprzewidziane sytuacje. Taki, który po prostu warto wrzucić do torebki i mieć go zawsze pod ręką. Mowa o wielofunkcyjnym kremie Mixa Balm Cica+. Sprawdzi się na podrażnienia, odparzenia, a nawet mocno przesuszone usta. Jego kojąca i regenerująca formuła jest wzbogacona o silnie działające składniki aktywne:

Pantenol – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

Gliceryna – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

Skwalan – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia

Autor: MIXA/ Materiały prasowe

Serum nawilżające Mixa Hyalurogel

Latem nie tylko my możemy odczuwać pragnienie, ale również nasza skóra, która potrzebuje nawilżenia. Z tego powodu warto dbać o odpowiednią pielęgnację. Przed kremem warto nałożyć na twarz serum Mixa Hyalurogel. Kosmetyk został stworzony pod kontrolą medyczną, jest hipoalergiczny i nie zatyka porów. Skoncentrowana siła składników aktywnych zamknięta jest w 5% formule, którą tworzą:

Niacynamid – wygładza skórę oraz przywraca jej sprężystość i elastyczność. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i działa antybakteryjnie,

Pantenol – działa przeciwzapalnie i przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Łagodzi podrażnienia oraz przynosi natychmiastowe ukojenie skóry,

Kwas hialuronowy – nawilża i chroni przed utratą wody, uelastyczniając i ujędrniając skórę. Zapobiega powstawaniu drobnych zmarszczek oraz sprawia, że skóra jest miękka i wygładzona.

Autor: MIXA/ Materiały prasowe

Nawilżający krem na dzień SPF50 Mixa

Czego skóra najbardziej potrzebuje latem? Tu pewnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo kluczowe jest zarówno nawilżanie, jak i ochrona przeciwsłoneczna. Francuska marka na szczęście połączyła je w jednej formule. Nawilżający krem na dzień SPF50 Mixa to uniwersalny kosmetyk, który może być aplikowany zarówno solo, jak i pod makijaż. Jest lekki, szybko się wchłania i nie bieli, a do tego jeszcze nie zapomina o tym, co jest tak ważne dla marki, dopasowaniu do potrzeb skóry wrażliwej. Dla jego działania latem kluczowe są:

Filtry SPF – chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVA i UVB, zwiększający ochronę przed fotostarzeniem skóry, stresem oksydacyjnym, przesuszeniom i powstawaniem przebarwień.

Kwas hialuronowy – składnik znany ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, poprawy jej jędrności i elastyczności, a także zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Balsam brązujący do ciała Mixa Bright & Bronze

Skóra wrażliwa nie sprawia, że trzeba rezygnować z pięknej opalenizny. Balsam Mixa Bright & Bronze powstał właśnie z myślą o osobach, które chcą się nią cieszyć niezależnie od typu skóry. Dodatkowo jest to formuła, która nie tylko pielęgnuje, ale pozwala wyeliminować dwa największe zarzuty, które stawiane są kosmetykom tego typu, bo nie zostawia plam i nie ma nieprzyjemnego zapachu, który bywa porównywany do przypieczonego kurczaka. Jego formuła jest dedykowana jasnym i śniadym karnacjom. Jej właściwości to zasługa przede wszystkim trzech składników, które razem są w stanie zadbać o kluczowe potrzeby skóry wrażliwej, która ma zyskać ciemniejszy odcień:

Gliceryna znana ze swoich właściwości nawilżających i ochronnych,

Roślinny DHA, czyli składnik znany z właściwości zapewniających stopniową opaleniznę,

Masło shea znane między innymi ze swoich właściwości intensywnego odżywiania skóry