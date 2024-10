i Autor: materiał prasowy BIZUU

From cityscape to countryside - jesień pełna kontrastów w III dropie kolekcji AW’24 od Bizuu

Jesienna kolekcja Bizuu jest ukojeniem tęsknoty za latem, a jednocześnie pozwala wejść w nowy sezon w najlepszym wydaniu. Marka prezentuje III drop kolekcji AW’24 pod hasłem From cityscape to countryside, a wraz z nim sylwetki osadzone w najnowszych trendach, które w połączeniu z charakterystycznymi printami Bizuu oraz symbolicznym powrotem do lat 60. w wersji maxi, dają nam wiele propozycji, co i jak nosić tej jesieni.