Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę to planuje też zmienić swoje życie. I być może jest w tym kropla prawdy. tak czy inaczej na pewno udana metamorfoza fryzury potrafi dodać kobiecie pewności siebie i poprawić jej humor. Jednak nie zawsze sprawy toczą się po naszej i myśli i chyba każda z nas miała przynajmniej raz w życiu sytuację, kiedy po opuszczeniu salonu fryzjerskiego zalała się łzami. Trzeba pamiętać, że zmiana fryzury czy koloru włosów to ważna decyzja, dlatego wcześniej warto skonsultować się z doświadczonym stylistą. Dobierze on odpowiednie strzyżenie, które podkreśli urodę, dopasuje się do kształtu twarzy i zatuszuje ewentualne niedoskonałości. Podobnie jest z koloryzacją – to, co modne, nie zawsze pasuje każdemu. Kolor włosów musi harmonizować z karnacją i kolorem oczu, inaczej może postarzać i sprawić, że cera straci blask. Tak jest w przypadku modnego 20 lat temu wielokolorowego balejażu. To zdaniem wielu stylistów najgorsza koloryzacja dla kobiet po 60-tce.

Koloryzacja włosów, która postarza kobiety o 10 lat

Balejaż zdecydowanie nie jest polecany kobietom dojrzałym przede wszystkim dlatego, że postarza nawet o 10 lat. Kojarzy się ze złym gustem, a też nie każdej kobiecie pasuje połączenie rudych pasm z blondem i ciemnymi. Zbyt agresywna koloryzacja może sprawić, że kobieta będzie wyglądać staro i nieelegancko. Teraz styliści zalecają bardziej naturalne metody koloryzacji, na przykład kilka tonów jaśniejsze refleksy, które dodadzą włosom objętości, a cerze zdrowego blasku.

To najgorsze fryzury dla kobiet po 60-tce

Fryzjerzy odradzają swoim dojrzałym klientkom proste, długie włosy. Wynika to z faktu, że z wiekiem włosów na głowie jest coraz mniej i długie pasma są przerzedzone, przez co nie wyglądają zdrowo. Kobiety dojrzałe powinny także porzucić zwyczaj mocnego tapirowania włosów, zwłaszcza tych krótkich. W wyborze fryzury kluczowe jest nie tylko dopasowanie samego strzyżenia, ale również koloryzacji. Pożółkły blond sprawia, że cera wygląda na zmęczoną, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Również czarny kolor włosów nie jest dobry dla kobiet po 60-tce, gdyż cera zyskuje wtedy ziemisty odcień i nie wygląda zdrowo.