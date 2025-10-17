Fryzjer error: Chcesz wyglądać 10 lat starzej? To najgorszy kolor włosów dla kobiet po 60-tce. W latach 90. panie oszalały na jego punkcie

Katarzyna Kustra
2025-10-17 6:26

Źle dobrana fryzura, a tym bardziej koloryzacja potrafią nie tylko zepsuć kobiecie humor, ale przede wszystkim dodać jej lat i odebrać pewność siebie. Dlatego warto zachować ostrożność podczas dokonywania spektakularnych metamorfoz, zwłaszcza decydując się na koloryzację. Ten kolor włosów został okrzyknięty najgorszym dla kobiet po 60-tce. W latach 90. panie szalały na jego punkcie, a teraz taką koloryzacją można dodać sobie lat.

Najgorszy kolor włosów dla kobiet dojrzałych

Autor: Taras Grebinets/ Shutterstock
  • Czy wiesz, że niewłaściwy kolor włosów może dodać Ci nawet 10 lat? Unikaj tego błędu!
  • Popularny kolor włosów przed laty, jest uznawany przez stylistów za najgorszy wybór dla kobiet po 60-tce, który postarza i wygląda nieelegancko.
  • Odkryj, jakie koloryzacje i fryzury są niewskazane w dojrzałym wieku, by zachować młodzieńczy wygląd.

Chcesz wyglądać 10 lat starzej? To najgorszy kolor włosów dla kobiet po 60-tce

Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę to planuje też zmienić swoje życie. I być może jest w tym kropla prawdy. tak czy inaczej na pewno udana metamorfoza fryzury potrafi dodać kobiecie pewności siebie i poprawić jej humor. Jednak nie zawsze sprawy toczą się po naszej i myśli i chyba każda z nas miała przynajmniej raz w życiu sytuację, kiedy po opuszczeniu salonu fryzjerskiego zalała się łzami. Trzeba pamiętać, że zmiana fryzury czy koloru włosów to ważna decyzja, dlatego wcześniej warto skonsultować się z doświadczonym stylistą. Dobierze on odpowiednie strzyżenie, które podkreśli urodę, dopasuje się do kształtu twarzy i zatuszuje ewentualne niedoskonałości. Podobnie jest z koloryzacją – to, co modne, nie zawsze pasuje każdemu. Kolor włosów musi harmonizować z karnacją i kolorem oczu, inaczej może postarzać i sprawić, że cera straci blask.  Tak jest w przypadku modnego 20 lat temu wielokolorowego balejażu. To zdaniem wielu stylistów najgorsza koloryzacja dla kobiet po 60-tce.

Koloryzacja włosów, która postarza kobiety o 10 lat

Balejaż zdecydowanie nie jest polecany kobietom dojrzałym przede wszystkim dlatego, że postarza nawet o 10 lat. Kojarzy się ze złym gustem, a też nie każdej kobiecie pasuje połączenie rudych pasm z blondem i ciemnymi. Zbyt agresywna koloryzacja może sprawić, że kobieta będzie wyglądać staro i nieelegancko. Teraz styliści zalecają bardziej naturalne metody koloryzacji, na przykład kilka tonów jaśniejsze refleksy, które dodadzą włosom objętości, a cerze zdrowego blasku.

Odmładzająca fryzura na siwe włosy
To najgorsze fryzury dla kobiet po 60-tce

Fryzjerzy odradzają swoim dojrzałym klientkom proste, długie włosy. Wynika to z faktu, że z wiekiem włosów na głowie jest coraz mniej i długie pasma są przerzedzone, przez co nie wyglądają zdrowo. Kobiety dojrzałe powinny także porzucić zwyczaj mocnego tapirowania włosów, zwłaszcza tych krótkich. W wyborze fryzury kluczowe jest nie tylko dopasowanie samego strzyżenia, ale również koloryzacji. Pożółkły blond sprawia, że cera wygląda na zmęczoną, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Również czarny kolor włosów nie jest dobry dla kobiet po 60-tce, gdyż cera zyskuje wtedy ziemisty odcień i nie wygląda zdrowo.

