Galaktyczna promocja w Pepco. Sieć rozdaje ubrania za darmo! Przydadzą się na lato 2023, ale trzeba się spieszyć

Promocje w Pepco. Sieć rozdaje ubrania za darmo!

Promocje oparte na formacie 2+1 są w ostatnim czasie bardzo popularne. Często znajdziesz je w Biedronce i Lidlu. Teraz na taką samą akcję promocyjną zdecydowało się Pepco. Tylko do środy, 31 maja w wybranych sklepach Pepco obowiązuje promocja 2+1 na letnie ubrania. Oznacza to, że kupując 3 wybrane produkty, 1 z nich otrzymasz za darmo. Promocja Pepco obowiązuje na T-shirty, podkoszulki, szorty oraz obuwie. Przeceny nie obowiązuje na zestawy szorty plus koszulka. Z promocji wyłączony jest sklep przy ulicy Połczyńskiej 4 w Warszawie. Co upolujesz w promocji 2+1 w Pepco?

Modne szorty damskie. Ten model to hit na lato 2023

W promocji 2+1 w Pepco znajdziesz między innymi modne szorty damskie. To uniwersalny krój, która będzie pasował każdej sylwetce. Dłuższe nogawki idealnie sprawdzą się w przypadku kobiet, które nie czują sią najlepiej w bardzo krótkich spodniach. Szorty damskie z promocji Pepco wykonane są w 100 proc. z wiskozy a także posiadają efektowne wiązanie w pasie. Ten model szortów sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale może być także elementem bardziej eleganckiej jednak nadal niezobowiązującej, stylizacji. W regularnej cenie szorty te kosztują 30 zł.

i Autor: Materiały prasowe Pepco promocje

