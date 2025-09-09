GAP prezentuje jesienną kampanię „Better in Denim”

KATSEYE, z ponad 22 milionami obserwatorów, rzeszą fanów i przebojami notowanymi na listach Billboardu – to obecnie jedna z najgłośniej komentowanych grup muzycznych. Sześć artystek, ubrane od stóp do głów w denim, w tym w nowoczesną wersję kultowego modelu Long & Lean, prezentuje swoje osobowości, różnorodność kulturową i świeże podejście do popu. Ich energia i autentyczność doskonale wpisują się w DNA marki Gap, która od lat łączy modę z muzyką i tańcem.

„Gap nieustannie buduje swoją tożsamość, celebrując indywidualność poprzez muzykę, taniec i denim. Współpraca z KATSEYE była naturalnym wyborem – łączy nas odważne i ekspresyjne podejście. ‘Better in Denim’ to najlepsze odzwierciedlenie tego, czym dziś jest marka Gap: świeża, oryginalna i autentyczna” – powiedział Mark Breitbard, prezes i CEO marki Gap.

„Gap nie kazał nam się dopasować – pozwolił nam być sobą. Ubrania z kolekcji poruszały się razem z nami, a każdy look był odzwierciedleniem naszego stylu i kultury. To właśnie nadało tej współpracy wyjątkową moc” – podkreślają członkinie KATSEYE.

Kampania ukazuje taniec jako metaforę wspólnoty i różnorodności. Choreografia symbolizuje jedność, a scenografia w Los Angeles – „krąg miłości” – wzmacnia przekaz o wspólnocie i wolności wyrażania siebie.

Model Long & Lean, uwielbiany w latach 2000., powraca w odświeżonej odsłonie: z nowym pasem, większym komfortem i dziesięcioma sezonowymi wariantami kolorystycznymi. W ofercie Gap nie zabraknie również szerokiej gamy jeansów – od niskiego po wysoki stan, od obcisłych po oversize – tak, aby każdy mógł znaleźć fason dla siebie.

Jesienią grupa KATSEYE wyrusza w trasę koncertową THE BEAUTIFUL CHAOS TOUR, której energia przeniesie się również do kampanii Gap. „Better in Denim” będzie obecna na wszystkich kanałach marki – w social mediach, sklepach stacjonarnych i online, a także we współpracach influencerskich oraz na billboardzie w sercu Nowego Jorku – na Times Square.