Gigantyczne promocje w perfumeriach Sephora. Na wyprzedaż trafiły legendarne perełki. Kultowe perfumy taniej o ponad 200 zł. Zapach kojarzący się z latem

Wielkie promocje w Sephorze. Markowe kosmetyki setki złotych taniej

Lato to nie tylko czas błogiego wypoczynku i sezon urlopów, ale także czas wielkich wyprzedaży. Promocje trwają praktycznie we wszystkich sklepach. W perfumeriach Sephora znajdziesz kultowe kosmetyki w bardzo atrakcyjnych cenach. Przeceniono praktycznie wszystko, od produktów do pielęgnacji, przez makijaż oraz perfumy. Wyprzedaże w Sephorze to doskonały pretekst, by uzupełnić braki w kosmetyczce oraz przetestować coś nowego. Jakie produkty znajdziesz w promocji Sephory?

Legendarne perfumy taniej o ponad 200 zł

Szczególnie interesującą propozycją jest woda perfumowana marki Armani. Sì Intense to zapach kochany przez kobiety na całym świecie. Jest to ponadczasowy klasyk w zupełnie nowej szyprowo-orientalnej odsłonie. Sì celebruje odwagę kobiet i wspiera je, aby mogły żyć z pasją i według własnych reguł. Podczas wyprzedaży Sephory za 100 ml zapachu zapłacisz jedynie 213,90 zł, podczas gdy cena regularna wynosiła 429 zł. Obok takiej okazji ciężko przejść obojętnie.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Kosmetyczne hity z wyprzedaży Sephory

Wśród przecenionych produktów znajdziesz również kultową paletę cieni do powiek Huda Beauty Empowered taniej o prawie 100 zł oraz legendarny krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Benefiance od marki SHISEIDO. W promocji Sephory kosztuje on 319,90 zł (cena regularna to 429 zł). Miłośnicy opalenizn i skóry muśniętej słońcem powinni zainteresować się bronzerem marki NARS. BRONZING POWDER to drobno zmielony puder, ze subtelną złotą drobiną idealny do ocieplania skóry twarzy i podkreślania konturu twarzy. Puder brązujący wypełnia i wygładza drobne zmarszczki i pory, tworząc ujednoliconą i naturalną cerę. W promocji Sephory kosztuje on obecnie 155,90 zł.

i Autor: Materiały prasowe Sephora