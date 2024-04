Gładka podróż od stóp do głów. Strefa depilacji bez tajemnic

Nowość od FOREO

PEACH™ 2 go zapewnia szybki, prosty i niezwykle skuteczny sposób na długotrwałe usuwanie niechcianych włosków, nawet gdy jesteś w ciągłym ruchu. Wyposażone w zaawansowaną technologię IPL oraz inteligentne funkcje, to urządzenie umożliwia długotrwałą redukcję owłosienia już w ciągu 12 tygodni, a pierwsze efekty można zauważyć już po zaledwie 2 tygodniach.

Po co ograniczać się do zwykłej maszynki do golenia, która tylko chwilowo usuwa włoski. PEACH™ 2 go łączy w sobie potężną moc oraz efektywność swojej poprzedniczki, PEACH™ 2, ale w bardziej podróżnej formie, idealnej na każdy wyjazd, mieszcząc się bez problemu w każdej walizce czy torebce.

Za co kochamy PEACH™ 2 go:

Niezrównana moc

Dzięki imponującej mocy - 6,5 J/cm², PEACH™ 2 go zapewnia optymalną skuteczność w każdym zabiegu, hamując wzrost mieszków włosowych.

Duże okienko zabiegowe

Wyjątkowo duże okno zabiegowe (9 cm²) pozwala na pokrycie większej powierzchni skóry za jednym razem = szybsze zabiegi.

Szybkie “błyskanie”

Wypuszczając impulsy światła z niezwykłą szybkością (0,5 sekundy), PEACH™ 2 go dostarcza 120 błysków na minutę, co pozwala na wykonanie zabiegu całego ciała już w 15 minut!

Personalizowanie ustawień

Dzięki 5 intensywnościom i 2 trybom pracy urządzenie precyzyjnie działa zarówno na duże, jak i małe obszary twarzy i ciała, zapewniając spersonalizowane usuwanie włosów.

Przypomnienie o zabiegu

Dzięki połączeniu z aplikacją FOREO, dostaniemy przypomnienie o konieczności wykonania kolejnego zabiegu, prosto na telefon!

System chłodzący skórę 360°

Podczas zabiegu chłodzi skórę powietrzem, co oferuje najbardziej komfortowy zabieg depilacji IPL.

Masaż T-Sonic™

Tymczasowo rozszerza pory, aby pulsujące światło mogło łatwiej dotrzeć do mieszków włosowych.

Jak działa PEACH™ 2 go?

Za działaniem PEACH™ 2 go stoi innowacyjna technologia IPL, która skutecznie eliminuje niechciane włosy, pozostawiając skórę gładką i jedwabiście miękką. Dzięki inteligentnym impulsom światła, IPL dociera do mieszka włosowego i go podgrzewa, co powoduje fazę spoczynku wzrostu włosa. Efekt? Wypadanie włosów i stopniowe zmniejszanie się ich ilości na ciele.

Bezbolesne zabiegi

Komfort i bezbolesność zabiegów to kluczowe cechy PEACH™ 2 go. Dzięki wbudowanemu systemowi chłodzenia skóry 360° możesz cieszyć się bezbolesnym doświadczeniem nawet na najbardziej wrażliwych obszarach. Skóra jest chłodzona zarówno w trakcie, jak i po zabiegu, zapewniając maksymalną wygodę i minimalne podrażnienia.

Żel chłodzący PEACH

Ale czym jest doskonały zabieg bez odpowiedniego przygotowania skóry? Właśnie dlatego FOREO stworzyło Żel chłodzący PEACH™ – towarzysza rytuału pielęgnacyjnego. Ten lekki, nawilżający żel-serum zawiera wyjątkową formułę, która nie tylko chłodzi i nawilża skórę, ale także ułatwia przesuwanie urządzenia po jej powierzchni. Aloes i mięta pieprzowa działają uspokajająco, zapewniając komfortowy zabieg depilacji, a pantenol i witamina E łagodzą skórę i zapewniają jej miękkość i gładkość.

Jak korzystać z PEACH™ 2 go?

KROK 1 – Przygotowanie

Zacznij od ogolenia wszystkich widocznych włosow z obszaru, który chcesz poddać zabiegowi. Nałóż żel chłodzący PEACH™ na skórę, aby uzyskać jeszcze intensywniejsze uczucie chłodzenia, wmasowując go aż do całkowitego wchłonięcia.

KROK 2 - Wybierz intensywność

Podłącz PEACH™ 2 go. Przed pierwszym użyciem należy wybrać preferowane ustawienia w aplikacji FOREO. Następnie dostosuj intensywność IPL według potrzeb, naciskając przyciski + i - na urządzeniu.

KROK 3 – Zabieg

Przyłóż okienko zabiegowe do skóry. W przypadku dużych obszarów naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy błyskowej, przesuwając urządzenie po skórze. W przypadku małych obszarów naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk lampy błyskowej. Bardziej szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji.

