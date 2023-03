Goń króliczka. Wyjątkowa kolekcja, która rozpieści Twoje zmysły i sprawi, że w duszy zapanuje wiosna

O tym nie zapominaj. Twoja skóra Ci za to podziękuje

Nowa kolekcja produktów wielkanocnych LUSH, pełna rozkosznych zapachów i wspaniałych właściwości dla skóry, rozpieści Cię od stóp do głów i sprawi, że tegoroczna wiosna będzie słodsza niż kiedykolwiek.

Ostara

bomba do kąpieli

Ta bomba do kąpieli została nazwana na cześć bogini z germańskiego folkloru. Zwiastuje wiosnę w Twojej wannie. Mąka sojowa zmiękcza wodę i Twoją skórę, a olejek bergamotki i limonki z absolutem z liści fiołka łączą się w cudownie słodki i owocowy zapach. Podobnie jak ich imienniczka z ludowej opowieści, ta olbrzymia bomba do kąpieli kryje w sobie tętniące życiem żółte jajko!

Flamingo Egg

bomba do kąpieli

Idealny pomysł na wielkanocne szukanie jajek zakończone w wannie! Flamingo Egg tworzy delikatne różowo-niebieskie wiry, jednocześnie łącząc zapach z naszym świątecznym sezonowym ulubieńcem, Snow Fairy! Ta piękna bomba do kąpieli zawiera gruboziarnistą sól morską, która zapewnia zmiękczającą skórę kąpiel, olejek z sycylijskiej cytryny ma właściwości podnoszące na duchu, a żywica labdanum jest słodka i ciepła.

Rainbows and Waterfalls

mydło

Mądre kobiety mawiały, by nie gonić wodospadów, a trzymać się rytmu rzek! Jak to zrobić, kiedy nasze wodospady są tak radosne, pachnące, żywe i kolorowe?! Napar z korzenia prawoślazu i otręby ryżowe tworzą bogatą, kremową pianę o orzeźwiająco-owocowym zapachu arbuza, który oczyszcza i olejku różanego dla kwiatowego akcentu.

Henny Penny

bąbelkowa kostka

Unieś piórka w owocowo-kwiatowych bąbelkach, niebo spada! Olejki olibanum i bergamotki łączą się ze sobą, tworząc delikatny i owocowy zapach, podczas gdy puszyste, miękkie bąbelki w kolorze bursztynu unoszą się coraz wyżej tworząc góry piany. Syntetyczny brokat jest pozbawionym tworzyw sztucznych.

Follow The White Rabbit

bomba do kąpieli

Podążaj za Białym Królikiem i wskocz do magicznej, tęczowej kąpieli. Obserwuj jak kolory rozpływają się w wodzie, uwalniając strzelające odgłosy. Ciemny i owocowy zapach buchu łączy się z orzeźwiającą słodyczą olejków z bergamotki i sycylijskiej cytryny, tworząc słodki i tropikalny koktajl owocowy, za którym warto podążyć śladami białego królika do krainy czarów.

Rock Star Rabbit

mydło

Różowy królik sprawi, że będziesz śpiewać pod prysznicem jak najlepsza gwiazda rocka. Mydło pełne składników zmiękczających skórę, takich jak organiczne masło kakaowe i olej kokosowy z pierwszego tłoczenia sprawi, że Twoja skóra będzie tak idealnie miękka. Wróć za kulisy po koncercie i rozkoszuj się zapachem absolutu wanilii.

Golden Egg

bomba do kąpieli z olejkiem

Zanurz się w złocistej kąpieli pełnej miodowej słodyczy płynącej z całkowicie wegańskiego jajka! Wielkanocne połączenie bomby i olejku do kąpieli uwolni zapach karmelu, podczas gdy rozpływające się organiczne masło kakaowe pozostawi skórę lśniącą i miękką. Aromat brazylijskiej pomarańczy i bergamotki poprawi Twój nastrój. Czasami wszystko, co się błyszczy, jest złotem, a ten brokat jest pozbawiony plastiku!

Baby Rainbow Carrot Blue, Purple, Pink, Orange, Red, Green, Yellow

bąbelkowa kostka

Wielkanocny zajączek przygotował dla Ciebie kąpiel we wszystkich kolorach tęczy! Zabarwiaj wodę jak tylko zapragniesz z całą serią ręcznie robionych kolorowych marchewek wypełnionych olejkami buchu, bergamotki i sycylijskiej cytryny. Stwórz pachnącą tropikalnymi owocami pianę.

Golden Egg

żel pod prysznic

Weź olśniewający prysznic z naszym mieniącym się złotymi drobinkami słodkim żelem pod prysznic, który rozpromieni Twoją skórę. Zainspirowany został wielkanocną bombą do kąpieli o tej samej nazwie! Połyskująca piana o miodowym zapachu wraz z olejkiem z bergamotki i brazylijskiej pomarańczy dostarczą sporej dawki słońca do Twojej wielkanocnej pielęgnacji. Do tego sól morska delikatnie złuszcza, a plastikowy brokat nie szkodzi środowisku.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

