Gorąca promocja w Sephorze! Zapachy z rabatem -50 zł. Odkryj przedpremierowe mgiełki od SOL DE JANEIRO

Uzupełnij swoją kosmetyczkę na lato! Ruszyła wyjątkowa promocja na podróżne miniatury i odświeżające mgiełki zapachowe, idealne na upalne dni.

Zgarnij 50 zł rabatu przy zakupach za minimum 199 zł, wpisując kod MM26, ale pamiętaj – oferta trwa tylko do 2 sierpnia 2026 roku!

Bądź jedną z pierwszych osób w Polsce, która odkryje przedpremierową, zmysłową mgiełkę SOL DE JANEIRO Leite Café i poczuj brazylijskie lato na swojej skórze!

Ta kusząca oferta to doskonały moment, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę o podróżne wersje ulubionych produktów lub odkryć nowe zapachy w formie lekkich mgiełek. Promocja uprawnia do otrzymania rabatu -50 zł na produkty z kategorii "Minis & Kosmetyki podróżne" oraz mgiełki zapachowe. Aby aktywować zniżkę, wystarczy, że wartość Twojego koszyka z produktami objętymi promocją wyniesie minimum 199 zł, a Ty wpiszesz kod MM26. Pamiętaj, że promocja obowiązuje od 27 lipca 2026 roku do 2 sierpnia 2026 roku, więc masz tylko kilka dni, by z niej skorzystać!

Idealne rozwiązania na lato i nie tylko

Mini produkty to prawdziwy skarb - są idealne do podróży, pozwalają przetestować droższe kosmetyki przed zakupem pełnowymiarowej wersji, a także świetnie sprawdzają się w codziennej torebce. Z kolei mgiełki zapachowe to lżejsza alternatywa dla perfum, doskonała na upalne dni lub do odświeżenia się w ciągu dnia. Ich subtelne formuły pozwalają na warstwowanie zapachów i dodają uroku każdej stylizacji. W ramach tej promocji znajdziesz szeroki wybór produktów, które z pewnością umilą Ci nadchodzące dni.

Przedpremierowa gwiazda promocji: SOL DE JANEIRO Leite Café Perfume Mist

Co sprawia, że ta promocja jest jeszcze bardziej ekscytująca? To możliwość zdobycia przedpremierowej SOL DE JANEIRO Leite Café Perfume Mist - Perfumowanej mgiełki do ciała i włosów! Marka SOL DE JANEIRO słynie z tworzenia zapachów, które przenoszą prosto na słoneczne plaże Brazylii. Mgiełka Leite Café to nowość, która z pewnością zachwyci miłośników ciepłych, otulających i jednocześnie zmysłowych nut. Bądź jedną z pierwszych osób, która pozna ten wyjątkowy aromat!

SOL DE JANEIRO to marka, która w ostatnich latach podbiła serca miłośników kosmetyków na całym świecie, a jej popularność nieustannie rośnie. Inspirowana brazylijską filozofią "body positivity" i celebracji ciała, oferuje produkty, które nie tylko pięknie pachną, ale też pielęgnują skórę i włosy. Kultowe zapachy, takie jak Cheirosa '62 (o nucie słonego karmelu i pistacji), stały się prawdziwymi bestsellerami, rozpoznawalnymi na całym świecie. Produkty SOL DE JANEIRO to synonim letniej beztroski, pewności siebie i radości życia, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, kto pragnie poczuć się wyjątkowo i egzotycznie.

Autor: SOL DE JANEIRO/ Materiały prasowe

Pamiętaj, że promocja jest dostępna zarówno w perfumeriach stacjonarnych, na stronie sephora.pl, jak i w aplikacji mobilnej. Możesz również skorzystać z opcji Click&Collect, aby odebrać swoje zamówienie w wybranej perfumerii. Warto jednak zaznaczyć, że oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kuponami czy ofertami specjalnymi. Nie dotyczy również zakupu kart upominkowych ani usług. Nie zwlekaj - ta limitowana czasowo okazja to idealny pretekst, by zafundować sobie odrobinę luksusu i odkryć nowe zapachowe horyzonty!