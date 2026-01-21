Gotowa rutyna pielęgnacyjna dla skóry wrażliwej

Oczyszczanie skóry wrażliwej

Oczyszczanie to zawsze pierwszy i najważniejszy element każdej rutyny pielęgnacyjnej. Jaki kosmetyk warto wybrać w tym celu, kiedy chodzi o oczyszczanie skóry wrażliwej? Formuła w tym przypadku musi działać jednocześnie skutecznie i delikatnie. W ten sposób oczyszcza żel do mycia twarzy Mixa. Kosmetyk przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, w tym do suchej, bardzo suchej i wrażliwej. Jego formuła jest hipoalergiczna i stworzona pod kontrolą medyczną. Podczas oczyszczania dba też o pielęgnację dzięki obecności dwóch składników:

kwas hialuronowy – składnik znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, wpływu na poprawę jędrności i elastyczności skóry oraz zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracyjnych skóry,

skwalan – jeden z lipidów występujących naturalnie w naszej skórze, znany z właściwości nawilżających, wzmacniających barierę ochronną skóry oraz kojących.

Serum dla skóry wrażliwej

Etapy pielęgnacji skóry wrażliwej nie różnią od tych, które występują w przypadku innych typów. Dostosowanie jej do konkretnych potrzeb ma swoje odbicie wyłącznie w formułach. Te powinny być jednocześnie łagodne i skuteczne, tak jak serum Mixa Hyalurogel. Kosmetyk został stworzony pod kontrolą medyczną, jest hipoalergiczny i nie zatyka porów. Skoncentrowana siła składników aktywnych zamknięta jest w 5% formule, którą tworzą:

niacynamid – wygładza skórę oraz przywraca jej sprężystość i elastyczność. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i działa antybakteryjnie,

pantenol – działa przeciwzapalnie i przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Łagodzi podrażnienia oraz przynosi natychmiastowe ukojenie skóry,

kwas hialuronowy – nawilża i chroni przed utratą wody, uelastyczniając i ujędrniając skórę. Zapobiega powstawaniu drobnych zmarszczek oraz sprawia, że skóra jest miękka i wygładzona

Krem dla skóry wrażliwej

Krem do twarzy dla skóry wrażliwej powinien nawilżać, koić, a przy tym jeszcze chronić przed czynnikami zewnętrznymi. O to wszystko może zadbać Mixa Hyalurogel Bogaty. Formuła tego kremu to idealne rozwiązanie dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej oraz bardzo suchej. Stworzony pod kontrolą medyczną i hipoalergiczny kosmetyk bazuje na 10% formule, którą tworzą 2 składniki:

roślinna gliceryna – substancja nawilżająca, która ma szczególne zdolności dotyczące możliwości przenikania przez warstwę rogową naskórka.

kwas hialuronowy – Ma za zadanie chronić przed utratą wody, łagodzić podrażnienia, stany zapalne, a nawet gojące się rany. Kwas hialuronowy znany jest także ze swoich właściwości przeciwzmarszczkowych oraz wygładzających

Kosmetyk do ciała dla skóry wrażliwej

Skóra może być wrażliwa nie tylko na twarzy, ale na całym ciele. Oznacza to, że dedykowany jej potrzebom powinien być też balsam lub multifunkcyjny krem Mixa. Prawdziwym ukojeniem dla skóry wrażliwej i skłonnej do atopii jest Mixa Panthenol Comfort+. Łagodzi 4 oznaki skóry wrażliwej: suchość, swędzenie, zaczerwienienie i szorstkość. Zapewnia komfort przez 48 godzin**. Jego bezzapachowa, nietłusta formuła szybko się wchłania. Formuła testowana na wrażliwej skórze pod kontrolą medyczną, tak aby optymalizować jej skuteczność, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Działanie to zasługa przede wszystkim 13% formuły, którą tworzą:

pantenol – znany ze swoich kojących właściwości,

gliceryna – znana ze swoich właściwości nawilżających i ochronnych,

omega 6 i 9 – znane ze swoich łagodzących i przywracających skórze komfort właściwości