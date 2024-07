Green Beauty podczas Plastic Free July. Garnier wspiera globalną inicjatywę przez okrągły rok

Od 2001 roku w L’Oréal Warsaw Plant żaden plastik nie trafił na wysypisko. To dowód na to, że zrównoważony rozwój to dla nas nie chwilowa moda, a codzienna praca – mówi Ewelina Kozak, Specjalistka ds. Ochrony środowiska w L'Oreal Warsaw Plant, w której to fabryce produkowane są m.in. kosmetyki marki Garnier.

Na czym polega Plastic Free July?

Plastic Free July to globalny ruch, który łączy ludzi dbających o środowisko i przyszłość planety. Dzięki niemu miliony osób zdecydowały się wziąć sprawy we własne ręce i dołączyły do społeczności, która chce rozwiązać problem zanieczyszczenia plastikiem. Ruch zainspirował już ponad 120 milionów uczestników w 177 krajach. Edukacja i działania w zakresie ograniczenia plastiku jednorazowego użytku to pomysł nie tylko na lipiec, ale każdy miesiąc roku. Pozornie niewielkie zmiany w codziennym życiu mogą mieć bowiem wielkie znaczenie, zwłaszcza gdy staną się dobrymi nawykami. Działania, o których w lipcu przypomina Plastic Free July, są niezwykle ważne dla marki Garnier.

Jak marka Garnier rozwiązuje problem plastiku?

Garnier myśli o Zielonych Zobowiązaniach na każdym etapie produkcji. Z tego powodu bardzo ważny jest również recykling. Do 2030 r. marka będzie korzystać w 100% z plastiku uzyskanego z recyklingu i takiego, który będzie potencjalnie nadawać się do recyklingu, ponownego napełnienia lub ponownego użycia. Dodatkowe działania skupiają się na współpracy z rozmaitymi organizacjami. Przykładowo Plastics for Change to inicjatywa, która bazuje na zbieraniu i oddawaniu do recyklingu w Indiach plastiku zagrażającego oceanowi. Jednocześnie daje ona też miejsca pracy i poprawia sytuację materialną lokalnych mieszkańców.

Lokalne działania Garnier możemy zaobserwować także w Polsce. Ponad milion kosmetyków dziennie to ogromna ilość plastiku. W L’Oréal Warsaw Plant wiemy, jak zarządzać nim odpowiedzialnie, by nie obciążać planety. Nasza fabryka udowadnia, że nawet z nadmiaru plastiku można stworzyć coś dobrego. Wystarczy kreatywność, współpraca i chęć zmiany – powiedziała Ewelina Kozak, Specjalistka ds. Ochrony środowiska w L'Oreal Warsaw Plant.

Garnier w tym celu współpracuje ze Stowarzyszeniem Kurka Wodna. Dzięki temu plastikowe odpady z fabryki dostają drugie życie i stają się np. grzebieniami lub doniczkami, w których można posadzić własne zioła lub kwiaty. Połączenie sił w imię bardziej zielonej przyszłości nastąpiło w związku z eventami Garnier Green On, które odbywają się w największych miastach Polski. To właśnie podczas spotkań z marką odwiedzający mogą nie tylko dowiedzieć się więcej o kosmetykach Garnier, ale także posłuchać ekspertów z zakresu edukacji ekologicznej, wziąć udział w warsztatach, a nawet samodzielnie wykonać przedmioty codziennego użytku z wtórnego plastiku.

Czy wiesz, że tylko 9% plastiku produkowanego na świecie trafia do recyklingu? Reszta ląduje na wysypiskach lub wprost w środowisku, potęgując rosnący problem zanieczyszczenia. Czas na zmiany! Działamy w globalnym ruchu Precious Plastic, gdzie świadomość ekologiczna spotyka się z designem, kreatywną współpracą i świetną zabawą. Razem z Garnier zabieramy Cię do świata recyklingu, tworząc unikalne rzeczy z plastikowych śmieci, odkrywając wartości i korzyści płynące z odzysku – podsumowała Magdalena Janosz, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Kurka Wodna, współautorka innowacji „Cenny Plastik”.

Butelki Garnier z recyklingu

Sięgając po kosmetyki Garnier można wybrać także te w butelkach zrobionych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Przykładami są między innymi płyn micelarny do skóry wrażliwej 3w1 Garnier Skin Naturals i emulsja do oczyszczania twarzy Garnier Hydrating Deep Cleanser. Dzięki temu podczas codziennej pielęgnacji można mieć świadomość, że nie tylko dokonało się wyboru konkretnej formuły, ale również zrobiło krok ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

i Autor: materiał prasowy GARNIER

