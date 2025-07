GUESS JEANS przedstawia kampanię na lato 2025 z udziałem Evana Mocka i Alany Champion

Pomiędzy enigmatycznymi modelami pokolenia Z wyraźnie czuć chemię. Ian Markell zabiera ten duet poza miasto, gdzie powstaje najnowsza kampania GUESS JEANS. Para pozuje w minimalistycznych, klasycznych modelach jeansów na tle eterycznego krajobrazu Kalifornii. Beztroska, minimalizm i subtelna prowokacja - GUESS JEANS kontynuuje swoją tradycję tworzenia kultowych sesji wizerunkowych.

Bohaterowie najnowszej kampanii GUESS JEANS to więcej niż tylko znane twarze. Dzięki wyjątkowemu wyczuciu Nicolaia Marciano (Chief New Business Development Officer w GUESS JEANS) do wyławiania kluczowych postaci ze świata mody, sportu, sztuki, muzyki i kultury, Evan Mock i Alana Champion ucieleśniają wszystko to, co definiuje istotę kampanii GUESS JEANS.

Nicolai Marciano na nowo interpretuje kultowe obrazy z bogatej historii marki, tworząc letnią kampanię, w której Evan Mock i Alana Champion odtwarzają nostalgiczny klimat klasycznej, amerykańskiej estetyki GUESS JEANS.

„Evan i Alana uosabiają nową erę kreatywności i ekspresji, która doskonale wpisuje się w wizję przyszłości marki. Ta kampania to celebracja ponadczasowego ducha GUESS JEANS.” - mówi Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Urodzony na Hawajach Evan Mock to postać, której nie trzeba przedstawiać. Model, aktor, deskorolkarz, surfer, fotograf, a wcześniej także… nurek, pływający z rekinami – zaistniał w 2019 roku, gdy Frank Ocean opublikował jego zdjęcie na Instagramie. Znany z kolekcjonowania coraz to nowych „tytułów” w swojej karierze, dopisuje właśnie kolejny: „gwiazda kampanii GUESS JEANS”.

„To naprawdę surrealistyczne. GUESS JEANS to marka o kultowym dziedzictwie, więc możliwość stania się częścią tej historii jest czymś wyjątkowym. Uwielbiam jeansy - najbardziej te z efektem znoszenia, wyglądające jakby miały już swoją historię. Ekscytuje mnie to, jak ludzie odbiorą tę kolekcję i jak ją zinterpretują - jak wniosą do niej swój styl i energię.” – mówi Evan Mock.

Alana Champion to modelka, reżyserka i osobowość medialna z Los Angeles, znana z doskonałego uchwycenia pokoleniowego podejścia Gen Z do „zaprojektowanej niedoskonałości”. Alana Blake Champion, żartobliwie nazywana „ABC”, współtworzyła m.in. tekst piosenki „Sweet Caroline” Lany Del Rey, wyreżyserowała teledysk do utworu „Sighs” amerykańskiego zespołu indie-popowego Dummy, a także pojawiła się w prestiżowych edytorialach dla magazynów takich jak 032c, 10 Magazine, Kaleidoscope, Altered States czy GOAT.

W 2025 roku Evan Mock i Alana Champion debiutują jako twarze kampanii GUESS JEANS, dołączając tym samym do międzynarodowego grona innowatorów kultury związanych z marką, takich jak: Franz Lyons, Tony Effe, Brent Faiyaz, Beabadoobee, Kai-Isaiah Jamal, Gene Gallagher, Iris Law i Trent Alexander-Arnold.

