GUESS startuje z nową kampanią GUESS Eco

Zrealizowana w malowniczych plenerach kampania ukazuje innowacyjne projekty i zrównoważone materiały definiujące ofertę GUESS ECO – od przyjaznych środowisku włókien LENZING™, Tencel™ i Modal, przez przędze z recyklingu REPREVE®, aż po oszczędzające wodę bawełnę organiczną i konopie.

Do współpracy zaproszono wyjątkowe osobowości, które wnoszą do kampanii swoje unikalne spojrzenie. Gisele Azad to mieszkająca w Holandii felietonistka „Vogue” i entuzjastka projektowania inspirowanego naturą - zbudowała dom w lesie, w którym obecnie mieszka. Ninalotte Roose pochodzi z Belgii i jest specjalistką ds. zdrowia hormonalnego, instruktorką pilatesu oraz współzałożycielką kolektywu „Loft Collective”, wspierającego zdrowie kobiet. Shawny Sander jest twórczynią treści o tematyce beauty i lifestyle z Niemiec, głęboko związana z końmi. Kobiety angażują swoich odbiorców inspirującymi treściami, podkreślając, że moda może być jednocześnie piękna i odpowiedzialna.

„W GUESS wierzymy, że styl i zrównoważony rozwój powinny iść w parze” – mówi Paul Marciano, Chief Creative Officer of GUESS. „Dzięki kampanii cyfrowej GUESS ECO kontynuujemy naszą drogę ku bardziej odpowiedzialnej przyszłości i inspirujemy globalną społeczność do dokonywania bardziej świadomych wyborów modowych.”

i Autor: materiały prasowe GUESS

