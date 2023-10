GUESS Watches i Fundacja The Get In Touch razem w walce z rakiem piersi

Od ponad 10 lat marka GUESS Watches aktywnie wspiera fundację The Get In Touch, której działalność skupia się na szerokim upowszechnianiu bezpłatnej wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz zachęcaniu kobiet do stałej, odpowiedzialnej troski o własne zdrowie.

W 2004 roku, we współpracy z zespołem specjalistów medycznych, organizacja opracowała opatentowane, interaktywne narzędzie - Daisy Wheel, prezentujące 8 kluczowych kroków prawidłowego, samodzielnego badania piersi. Wszystko dzięki inicjatywie Marry Ann Wasil, założycielki fundacji, która po własnym doświadczeniu z chorobą postanowiła podzielić się wiedzą z kobietami na całym świecie, tym samym Daisy Wheel stał się nieocenionym narzędziem, umożliwiającym monitorowanie swojego stanu zdrowia. Działania fundacji The Get In Touch mają ogromne znaczenie w propagowaniu świadomości nowotworowej, a marka GUESS Watches konsekwentnie wspiera tę ważną misję.

Każdego roku, tuż przed rozpoczęciem października, który jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi, marka GUESS Watches wypuszcza limitowaną edycję zegarków, przeznaczając 10% dochodu z ich sprzedaży na wsparcie fundacji The Get In Touch.

W tym roku jest to biżuteryjny model Sparkling Pink, zaprojektowany we współpracy z prezeską fundacji – Betsy Nilan. Zegarek stanowi wyjątkowe połączenie stylui funkcjonalności. Jego smukła koperta o średnicy 38 mm, utrzymana w kolorze różowego złota, ozdobiona jest dwurzędowym obramowaniem ze złotych i różowych kryształków. Błyszcząca tarcza z motywem złoto-różowego ombre i delikatnym wzorem we wstążki, nawiązującym do akcji Różowy Październik, kryje w sobiewielofunkcyjny mechanizm. Zegarek został uzupełniony różowym, silikonowym paskiem, dodającym mu sportowego charakteru. To prawdziwe biżuteryjne arcydzieło, które podkreśli wyjątkowy styl, a przy tym pozwoli wyrazić swoją solidarność z kobietami z całego świata. Eleganckie opakowanie Sparkling Pink posiada informację o wsparciu marki dla fundacji oraz kod QR do pobrania bezpłatnej aplikacji Daisy Wheel.

