Gwiazdy lśnią na Złotych Globach dzięki marce Bobbi Brown: Sara Foster i Erin Doherty w blasku makijażu!

Wybór makijażu na tak prestiżową galę jak Złote Globy to decyzja, która może zaważyć na odbiorze całej stylizacji. Marka Bobbi Brown, znana z filozofii podkreślania naturalnego piękna, idealnie wpisała się w ten trend, tworząc dla Sary Foster i Erin Doherty looki, które były jednocześnie olśniewające i subtelne. Nie chodziło o maskowanie, lecz o wydobycie indywidualnego blasku każdej z aktorek.

Podczas 83. gali rozdania Złotych Globów w Los Angeles w Kalifornii, Bobbi Brown Global Artist, Nikki DeRoest stworzyła nowoczesną interpretację glamouru starego Hollywood, przeprojektowaną przez perspektywę Nicolasa Ghesquière'a dla Louis Vuitton — czystą, wyrzeźbioną i subtelnie zmysłową. „Skóra jest świeża i promienna, oczy delikatnie przydymione, a usta wykończone polerowanym różowo-ceglastym odcieniem, który wydaje się ponadczasowy, a jednocześnie subtelnie nieoczekiwany” – mówi DeRoest.

„Aby uzyskać efekt upiększający, połączyłam NOWĄ szminkę Skin Enhancer Multi-Stick w odcieniach Beach + Scarlet Tease, aby uzyskać delikatny, naturalny rumieniec – niczym naturalne ciepło unoszące się w cerze. Na jej ustach delikatnie roztarłam szminkę Luxe Cashmere Matte Lipstick Espresso wzdłuż zewnętrznej krawędzi wargi, aby nadać im głębi i struktury, a Claret wcisnąłem w środek, aby uzyskać rozproszone, nowoczesne ombre w ciepłym, różowo-ceglastym odcieniu. Na koniec użyłam szminki Skin Enhancer Multi-Stick w odcieniu Morning Dew, aby uzyskać delikatną, szklistą poświatę".

Dla Sary Foster, Bobbi Brown postawiła na makijaż, który doskonale harmonizował z jej kreacją, podkreślając jej świeżość i promienność. Z kolei Erin Doherty, znana z roli w popularnym serialu, zaprezentowała look, który odzwierciedlał jej nowoczesny styl, dodając odrobinę dramatyzmu, ale z zachowaniem wyrafinowanej elegancji. To właśnie umiejętność dostosowania makijażu do osobowości i stylu jest znakiem rozpoznawczym marki.

Stylizacja Sary Foster, Globalnej Ambasadorki Bobbi Brown, to wyrafinowane spojrzenie na nowoczesny glamour z czerwonego dywanu – czyste, promienne i subtelnie zmysłowe. Skóra wygląda świeżo i promiennie dzięki delikatnemu modelowaniu, które podkreśla jej naturalną strukturę, a oczy są subtelnie podkreślone neutralnymi tonami dlagłębokości i blasku. Brwi są wypielęgnowane i wypolerowane, rzęsy czyste i delikatne, a usta wykończone w ciepłym odcieniu nude-rose, który jest ponadczasowy i stonowany. Ogólny efekt jest elegancki, pewny siebie i niezwykle prosty.

„W stylizacji Sara miała na sobie czarną sukienkę od Monique Lhuillier z biżuterią wysadzaną diamentami, która nadała ton, inspirując szykowną, nastrojową wersję klasycznego smoky eye, wykończoną różowo-nude szminką i rozświetlonymi, delikatnie różowymi policzkami” - Hailey Hoff, wizażystka gwiazd.

Współpraca z Bobbi Brown na tak ważnym wydarzeniu to potwierdzenie statusu marki w świecie beauty. W dobie wszechobecnych trendów, marka konsekwentnie stawia na ponadczasową elegancję i jakość, co doceniają zarówno gwiazdy, jak i profesjonaliści. Efekty tej współpracy na 83. Złotych Globach to dowód na to, że prawdziwe piękno tkwi w autentyczności i perfekcyjnym wykonaniu.

i Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe