i Autor: materiały prasowe Hagi

Strefa beauty

Hagi – marka stworzona przez kobiety, dla kobiet

Marka Hagi to coś więcej niż kosmetyki – to opowieść o rodzinie, pasji i uważnym podejściu do pielęgnacji. Powstała z inicjatywy trzech kobiet: mamy Hanny – chemiczki i kosmetolożki oraz jej córek Agaty i Gabrieli. Od 2010 roku tworzą wyjątkowe produkty, które łączą nowoczesną wiedzę kosmetologiczną z naturą i lokalną produkcją. Wszystkie receptury powstają w Polsce, z dbałością o skład, zapach i piękno detali.

Najnowsze z działu Zapachy damskie W poniedziałek ostatnia taka okazja w Rossmannie. W promocji świeże perfumy na lato za 39 zł. Lekkie i kobiece dodadzą witalności. Perfumy damskie w Rossmann Strefa promocji W poniedziałek się zacznie! Polki pobiegną na promocję do Lidla! Perfumy inspirowane zapachem Dolce & Gabbana za 1 zł! Klimat włoskich wakacji przełamany orzeźwiającą nutą! Promocje w Lidlu Strefa beauty Podaruj mamie chwilę luksusowego relaksu – najlepsze prezenty na Dzień Matki Strefa beauty Skóra muśnięta słońcem bez wychodzenia z domu? Te 3 kosmetyki to bezpieczna alternatywa dla tradycyjnego opalania Strefa beauty Lanolinowa pielęgnacja ust Hagi słynie z kosmetyków naturalnych, opartych na składnikach biozgodnych ze skórą, które odpowiadają na konkretne potrzeby – od dogłębnego nawilżenia, przez regenerację, aż po promienny blask. Po sukcesie serii Aqua Zone, marka wprowadza dwie nowe linie: AGE-WELL i GLOW. AGE-WELL – młodsza skóra każdego dnia Linia AGE-WELL została stworzona z myślą o pielęgnacji skóry dojrzałej i zmęczonej, która potrzebuje wygładzenia, jędrności i regeneracji. To kosmetyki, które aktywnie wspierają procesy naprawcze i przeciwdziałają oznakom starzenia.

Krem wygładzająco-odżywczy na dzień to produkt, który poprawia koloryt, ujędrnia i nadaje cerze zdrowy blask. W jego składzie znajdziemy m.in. peptydy ryżowe, resweratrol oraz oligosacharydy z cykorii – składniki znane ze swoich właściwości liftingujących i przeciwzmarszczkowych. Skóra staje się gładka, elastyczna i wyraźnie odmłodzona.

Na noc warto sięgnąć po krem wygładzająco-regenerujący, który działa, gdy Ty śpisz. Formuła wzbogacona o masło shea, olej migdałowy oraz kompleks z makroalgi czerwonej i drzewa Tara zapewnia skórze intensywną regenerację, wygładzenie i ochronę przed stresem oksydacyjnym. GLOW – rozświetlenie i świeżość Linia GLOW powstała z myślą o skórze pozbawionej blasku i energii. Dzięki zawartości stabilnej formy witaminy C, kwasu ferulowego i naturalnych ekstraktów roślinnych, kosmetyki z tej serii przywracają cerze promienny wygląd i wyrównany koloryt.

Krem rozświetlająco-nawilżający na dzień łączy pielęgnację z efektem „glow”. Oprócz silnych antyoksydantów zawiera również perłowy pigment, który natychmiast ożywia skórę i nadaje jej świetlisty wygląd. Idealny pod makijaż i na każdy dzień, kiedy chcesz wyglądać świeżo i promiennie.

Serum-krem do twarzy i pod oczy to uniwersalny kosmetyk na dzień i noc. Działa przeciwko przebarwieniom, cieniom i opuchliźnie. Jego działanie opiera się na kombinacji witaminy C, resweratrolu, kwasu ferulowego i ekstraktu ze śliwki Davidsona. Produkt nawilża, odżywia, wygładza i dodaje blasku – zarówno skórze twarzy, jak i okolicom oczu. Aqua Zone – pielęgnacja dla każdego typu cery Seria Aqua Zone to ulubieniec wielu kobiet – doskonała baza codziennej pielęgnacji, która intensywnie nawilża, nie obciąża i wspiera barierę hydrolipidową.

Lekki krem-żel na dzień ma odświeżającą konsystencję i zapewnia natychmiastowy komfort, szczególnie przy skórze tłustej lub mieszanej. Zawiera Aquaxyl, kwas hialuronowy i hemiskwalan.

Głęboko nawilżający krem na dzień sprawdza się w pielęgnacji cery suchej i odwodnionej. Wzmacnia skórę, koi i sprawia, że nawet najbardziej wymagająca cera zyskuje komfort i elastyczność.

Na noc idealnie sprawdzi się krem odżywczo-nawilżający z ceramidami, olejem ryżowym i proteinami ryżu. To kosmetyk, który działa wtedy, kiedy Ty odpoczywasz – skóra rano wygląda na wypoczętą, gładką i dobrze nawilżoną. Świadoma pielęgnacja zaczyna się od zaufania Kosmetyki Hagi to odpowiedź na potrzeby kobiet, które szukają naturalnych, skutecznych i pięknie pachnących produktów. Produkowane lokalnie, z pasją i dbałością o każdy detal, są wyrazem uważnej pielęgnacji i kobiecej siły. Czas na wybór: rozświetlenie czy wygładzenie? Z Hagi nie musisz rezygnować – możesz mieć jedno i drugie. i Autor: materiały prasowe Hagi