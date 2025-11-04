Harmonia dla skóry dzięki Yoskine Zen Lift Collagen PRO [20]

Stan Zen dla skóry to chwila pełnej równowagi, gdy wszystkie jej potrzeby zostają zaspokojone. Niestety, współczesne tempo życia nie sprzyja wyciszeniu, którego tak bardzo potrzebuje. Stres, zanieczyszczenia i inne czynniki zewnętrzne osłabiają jej kondycję oraz przyspieszają procesy starzenia. Antidotum? Świadoma pielęgnacja oparta na uważności, trosce i spokoju. Linia YOSKINE ZEN LIFT COLLAGEN PRO [20] przywraca skórze pełnię formy i niezbędną równowagę, wspierając jej naturalne funkcjonowanie. To pielęgnacja, w której harmonia filozofii Zen spotyka się z nowoczesnymi osiągnięciami nauki. We wszystkich produktach wykorzystano Collagen PRO [20] – zaawansowany kompleks-booster nowej generacji, który jest unikalną hybrydą kwasu hialuronowego i peptydów kolagenowych dzięki czemu aktywuje produkcję 20 łańcuchów kolagenowych i tworzy struktury aż 14 typów kolagenu, zapewniając skórze natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu. Formuły kosmetyków zostały również wzbogacone o kwasy GABA, które relaksują mikronapięcia skóry, wygładzają ją i przywracają młodzieńską sprężystość. Sirtuiny, obecne w lekkim i bogatym kremie, wspierają procesy naprawcze i opóźniają oznaki starzenia, a Glutation w serum oraz kremie pod oczy i na okolice ust działa jak silny antyoksydant, chroniąc skórę przed stresem oksydacyjnym i rozświetlając ją. YOSKINE ZEN LIFT to pielęgnacja, która zamienia codzienny rytuał w chwilę ukojenia. Aksamitne konsystencje otulają skórę niczym dotyk spokoju, wprowadzając umysł i ciało w stan głębokiego Zen.

LIFTINGUJĄCY LEKKI KREM

Modeluje owal i napina skórę

Lekka, komfortowa formuła, która przywraca skórze sprężystość, napięcie i wygładza zmarszczki. Zapewnia równowagę pomiędzy skutecznością a łagodnością, jak poranny rytuał harmonii dla skóry. Twarz wygląda świeżo, promiennie i młodziej, bez uczucia obciążenia.

Składniki aktywne:

Sirtuiny wyciszają ekspresję markerów odpowiedzialnych za starzenie, wspierając młody i zdrowy wygląd skóry.

Kwas GABA łagodzi wpływ stresu, chroni skórę przed oznakami starzenia i poprawia jej ogólną kondycję.

Biosacharyd intensywnie nawilża skórę, jednocześnie łagodząc podrażnienia i uczucie dyskomfortu

UJĘDRNIAJĄCY BOGATY KREM

Odbudowuje i nawilża skórę

Otulająca formuła, która intensywnie regeneruje i wzmacnia skórę. Idealny jako krem na noc lub dla cery wymagającej głębszego odżywienia. Skóra staje się jędrna, elastyczna, a jej bariera hydrolipidowa odzyskuje równowagę. Precyzyjny efekt regeneracji zamknięty w chwili wyciszenia.

Składniki aktywne:

Sirtuiny wyciszają ekspresję markerów odpowiedzialnych za starzenie, wspierając młody i zdrowy wygląd skóry.

Kwas GABA łagodzi wpływ stresu, chroni skórę przed oznakami starzenia i poprawia jej ogólną kondycję.

Ceramidy odbudowują barierę hydrolipidową skóry, chroniąc ją przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi.

LIFTINGUJĄCE SERUM POPRAWIAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY

Zwiększa sprężystość i wygładza

Serum, które przywraca skórze równowagę i sprężystość w rytmie codziennej uważności. Ujędrnia, wygładza i wspiera naturalny proces regeneracji, dbając o spokój i komfort cery. Wzmacnia działanie kremu, tworząc spójną, harmonijną pielęgnację, która przywraca skórze miękkość, światło i wewnętrzny spokój.

Składniki aktywne:

Glutation to oligopeptyd o właściwościach antyoksydacyjnych, przywraca skórze jednolity koloryt i naturalny, promienny blask.

Kwas GABA łagodzi wpływ stresu, chroni skórę przed oznakami starzenia i poprawia jej ogólną kondycję.

Kofeina redukuje oznaki zmęczenia, zmniejsza „worki” i cienie pod oczami.

WYGŁADZAJĄCY KREM DO OKOLIC OCZU I UST

Wypełnia zmarszczki i rozświetla cienie

Skoncentrowana pielęgnacja dla wymagającej skóry wokół oczu i ust. Widocznie wygładza linie mimiczne, rozjaśnia cienie i zmniejsza oznaki zmęczenia. Przywraca spojrzeniu świeżość, a konturom ust – gładkość i napięcie. To pielęgnacja jak rytuał przywracania energii – pełna blasku i naturalnej witalności.

Składniki aktywne:

Glutation to oligopeptyd o właściwościach antyoksydacyjnych, przywraca skórze jednolity koloryt i naturalny, promienny blask.

Kwas GABA łagodzi wpływ stresu, chroni skórę przed oznakami starzenia i poprawia jej ogólną kondycję.

Kofeina redukuje oznaki zmęczenia, zmniejsza „worki” i cienie pod oczami.

EKSPRESOWO LIFTINGUJĄCA BLUR-ESENCJA

Wygładza i napina

Efekt Blur

Ultralekka esencja, która natychmiast wygładza powierzchnię skóry, napina ją, dając efekt blur. Działa błyskawicznie – poprawiając wygląd cery już po jednej aplikacji. Skóra wygląda świeżo, spokojnie i promiennie, jak po chwili pełnego oddechu. Idealna na początek dnia lub przed ważnym wyjściem.