Highway to Lidl, czyli zrób zakupy w rockowym sklepie Lidl Polska na Pol’and’Rock Festival!

Pol’and’Rock Festival startuje w czwartek, 1 sierpnia i potrwa do soboty, 3 sierpnia. Jednak Rockowa Wyspa Lidla będzie gotowa na przyjęcie festiwalowiczów już we wtorek, 30 lipca od godz. 12.00. Dzięki temu ci, którzy przyjadą na festiwal z wyprzedzeniem, będą mogli zrobić najpotrzebniejsze zakupy na miejscu. Sklep będzie czynny całodobowo aż do niedzieli, 4 sierpnia do godz. 12.00, czyli nieprzerwanie przez 120 godzin!

Podobnie jak w ubiegłym roku, sklep stanie tuż obok pola namiotowego, Małej Sceny i Akademii Sztuk Przepięknych, a festiwalowy pop-up będzie liczył 1400 mkw! Rockowa Wyspa Lidla będzie widoczna z daleka, a na wszystkich uczestników czekać będą dwie strefy chilloutu, wyjątkowe gadżety, konkursy i rockowo-lidlowe tatuaże tymczasowe!

Co w Rockowej Wyspie Lidla piszczy?

W rockowym sklepie Lidla każdy uczestnik festiwalu znajdzie wszystko, czego potrzebuje podczas wydarzenia, a sieć na tę okazję przygotowała specjalne kupony w aplikacji Lidl Plus. Podczas upałów i nieprzerwanej zabawy, pragnienie będzie gasić woda źródlana Saguaro, którą dostaniemy w promocji 3+3 gratis. Jak na biwakowanie przystało, na lidlowych półkach nie zabraknie zupek instant Vifon 2+2 gratis, dań instant w kubku 1+1 gratis czy sałatkowych lunchboxów! W asortymencie sklepu pojawią się także świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla – banany premium będzie można kupić aż 50% taniej, w cenie 3,49 zł[1]/1 kg. Na ochłodę festiwalowej atmosfery, sieć proponuje lody w rożku Ballino w promocji 1+1 gratis!

Oprócz artykułów spożywczych rockowy sklep Lidla oferuje festiwalowe must-have, czyli akcesoria biwakowe! Uczestnicy mogą więc na miejscu zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy i nie martwić się o przeładowane bagaże. W asortymencie znajdą się m.in.: apteczka z najpotrzebniejszymi akcesoriami pierwszej pomocy (19,99 zł/zestaw), ręczniki plażowe (15 zł/1 szt.), specjalne koce piknikowe (44,99 zł/1 szt.) czy kempingowy zestaw kuchenny (49,99 zł/1 zestaw).

Wśród festiwalowego gwaru warto znaleźć chwilę na odpoczynek, by nabrać sił na kontynuację zabawy przy energetycznych gitarowych riffach. Dlatego na lidlowych półkach pojawią się również: materace z poduszką lub maty samopompujące (79,99 zł/1 szt.), śpiwory mumie czy śpiwory kołdry (99 zł/1 szt.), a dla tych, którzy będą chcieli zaznać relaksu w innym wymiarze, sieć proponuje hamak w supercenie, za 49,99 zł/1 szt.!

W festiwalowym sklepie Lidl będzie możliwość skorzystania ze wszystkich form płatności, tak jak w regularnych sklepach – zarówno gotówką, jak i kartą. Na miejscu oprócz standardowych kas do dyspozycji będą także kasy samoobsługowe.

i Autor: materiał prasowy Lidl

