Idealne zestawy kosmetyczne na prezent

Już tylko niecałe dwa tygodnie dzieli nas od Świąt. Wbrew pozorom to jednak sporo czasu, by kupić dla bliskich prezenty, które naprawdę ich ucieszą. Odpowiednio dobrany zestaw kosmetyków to nie tylko praktyczny, ale także niezwykle przyjemny upominek. Co roku marki beauty oferują elegancko opakowane sety w sam raz pod choinkę. Niejednokrotnie taki zakup się bardzo opłaca, bo w zestawach oprócz produktów w regularnej pojemności znajdują się gratisowe miniatury.

W ten sposób można jeszcze lepiej zapoznać się z ofertą danej marki. Kosmetyczne sety prezentowe łatwo też dopasować do potrzeb naszych bliskich. Miłośniczkom domowego SPA z pewnością warto podarować np. zmysłowy olejek do ciała w zestawie z pachnącą świeczką. Mamie możemy z kolei podarować piękny zestaw zawierający liftingujące serum i krem z tej samej serii. W ten sposób zafundujemy jej odrobinę luksusu, a przy okazji pełen wymiar pielęgnacji. Jeśli nie do końca wiemy, jakie kosmetyki byłyby odpowiednie dla obdarowywanej osoby, kierujmy się informacjami na opakowaniu. Dużym ułatwieniem są oznaczenia kategorii wiekowych, bo wtedy mamy pewność, że składniki aktywne serum, czy kremu są odpowiednie dla potrzeb skóry. Dobre dobranie zestawu kosmetycznego dla bliskich świadczy o naszym zaangażowaniu i pokazuje, że jest to prezent od serca. Co więcej, każdy taki podarunek zachęca do zatroszczenia się o siebie, czego dziś większość z nas potrzebuje najbardziej. Oto upominki, które z pewnością ucieszą naszych bliskich.

NUXE KULTOWY ZESTAW Prodigieux®, 169,99 zł

Porcja piękna i przyjemności w eleganckim, złotym opakowaniu. W tym zestawie króluje kultowy suchy olejek Huile Prodigieuse®, który zachwyca swoją jedwabistą konsystencją i zniewalającym zapachem. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, a do tego fantastycznie odżywia i nawilża skórę. Oprócz tego kosmetyku w zestawie są także mini perfumy Prodigieux® (15 ml) oraz rozpieszczający zmysły olejek pod prysznic (100 ml). Klimat w domowym SPA pomoże z kolei podkręcić dołączona do zestawu świeca zapachowa (70 g). Ten zestaw warto podarować nie tylko najbliższym, ale i sobie. Niech zapach, który pokochały miliony, stanie się częścią świątecznych rytuałów pielęgnacyjnych.

YOSKINE ZESTAW VOLUMETRY EXPERT, 249,99 zł

Świetny prezent dla kobiet, które cenią pielęgnację na najwyższym poziomie. W skład setu wchodzą dwa produkty, czyli Wolumetryczny Hipernawilżacz - krem na dzień oraz nawilżające serum modelujące owal twarzy, szyję i dekolt. Kosmetyki są inspirowane zabiegiem wolumetrii, które stosowane razem szybko przynoszą spektakularne efekty. Zawierają tzw. HIGH HYDRATION FACTOR, czyli kombinację 3 typów kwasu hialuronowego oraz wyjątkowej algi, zwanej zielonym kawiorem. W składzie jest także LIPOTRANSFER SKIN DENSITY TECHNOLOGY™ – technologia wpływająca na poprawę owalu twarzy, ujędrnienie oraz redukcję zmarszczek. Dzięki temu kosmetyki intensywnie nawilżają, jednocześnie przywracając skórze jędrność, objętość, a także zdrowy i promienny wygląd.

HADA LABO TOKYO ZESTAW ANTI-AGING, 109 zł

Świetnie skomponowany set, który pomaga zapobiegać objawom starzenia, w tym odwodnieniu cery i zmarszczkom. W jego skład wchodzi przeciwzmarszczkowo-liftingujący lekki hydro-krem V-LIFTING OWALU TWARZY. Można stosować go zarówno na dzień, jak i na noc, by kompleksowo zadbać o skórę, nawet tę najbardziej wrażliwą. W składzie ma trzy rodzaje kwasu hialuronowego, witaminę E i ferment mleka sojowego, dzięki czemu wygładza zmarszczki, odmładza owal i rzeźbi rysy twarzy. Drugi produkt w zestawie to Krem na najgłębsze zmarszczki do okolic oczu i ust na dzień i na noc. W składzie ma kwas hialuronowy, witaminę E oraz kolagen, dzięki czemu intensywnie wygładza, ujędrnia oraz liftinguje delikatną skórę wokół oczu i ust.

PERFECTA ZESTAW 24K GOLD & ROSE OIL, 44,99 zł

Złote trio do perfekcyjnego oczyszczania skóry, opakowane w eleganckie, lśniące pudełko. W skład zestawu wchodzą kosmetyki zawierające zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota oraz olej z róży. Pierwszym z nich jest Luksusowy drobnoziarnisty peeling, który skutecznie oczyszcza skórę i usuwa martwe komórki naskórka. Po jego zastosowaniu jest gładka, rozjaśniona i promienna. Kolejny to Luksusowe mleczko do demakijażu do każdego typu cery. Oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu, pozostawiając ją odświeżoną, ukojoną i nawilżoną. Zestaw dopełnia Luksusowy tonik nawilżający o działaniu odświeżającym, odmładzającym i przywracającym naturalne pH. Nadaje skórze gładkość, poprawia ogólny wygląd cery i doskonale przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji.

CELIA ZESTAW RETINOL & ELASTYNA 50+, 28,99 zł

Przeciwzmarszczkowy set, idealny do codziennej pielęgnacji cery dojrzałej. Zawiera kosmetyki, bogate w składniki znane ze skutecznego działania przeciwstarzeniowego. Pierwszym jest retinol, który wspiera produkcję kolagenu, poprawia jędrność skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek. Drugi to elastyna o działaniu uelastyczniającym i wygładzającym. W skład zestawu wchodzi krem przeciwzmarszczkowy wzbogacony dodatkowo o kwas hialuronowym, który zatrzymuje w skórze wodę i chroni przed jej utratą, co sprawia, że skóra staje się nawilżona i wygładzona. Do tego krem pod oczy i na powieki z dodatkiem masła shea. Ten składnik znany ze swoich właściwości regenerujących i łagodzących, pomaga przywrócić skórze elastyczność i zdrowy blask.

BASICLAB Dermocosmetics Serum Miedziowe Zestaw dermokosmetyków, 223,99 zł, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Zestaw Basiclab Dermocosmetics z serum miedziowym to wyselekcjonowana kombinacja dermokosmetyków o działaniu ujędrniającym i ochronnym. Odpowiedni dla skóry wrażliwej i dojrzałej, zestaw ten doskonale regeneruje, przywracając cerze młodzieńczy blask i elastyczność. Dzięki zawartości peptydu miedziowego, serum intensywnie wypełnia zmarszczki, poprawiając kondycję skóry i przywracając jej młodzieńczy blask. Dodatkowo, emulsja myjąca skutecznie oczyszcza, nawilża oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. To doskonały wybór na prezent dla osób, które dbają o zdrowie i piękno swojej skóry.

BAYLIS & HARDING Moonlight Fig Luxury Hand Care Gift Set, 35,99zł, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Idealny prezent dla każdej kobiety, która ceni sobie chwile relaksu i luksusową pielęgnację. Zestaw Baylis & Harding Moonlight Fig zapewnia dłoniom gładkość, miękkość i subtelny zapach. Zawiera oczyszczające mydło w płynie, które delikatnie usuwa zanieczyszczenia, oraz krem do rąk i ciała, intensywnie nawilżający skórę i zapobiegający jej przesuszeniu. Kosmetyki o luksusowej formule z figą i granatem doskonale pielęgnują skórę, pozostawiając ją odżywioną i pachnącą. Idealny prezent w eleganckim opakowaniu.