Idealny makijaż nie istnieje, ale demakijaż tak

Różowy micel Garnier – jeden kosmetyk do demakijażu na zawsze

Tytuł płynu micelarnego numer 1 w Polsce* to z jednej strony potwierdzenie ogromnego zaufania, jakim darzą ten kosmetyk konsumentki, a z drugiej także wielkie wyzwanie dla marki, żeby pozostał tym jednym jedynym wyborem na zawsze. Z tego powodu rok 2026 okazał się przełomowy dla tego kultowego kosmetyku. Różowy micel stał się jeszcze lepszy za sprawą dodatkowego składnika. Dzięki temu nie tylko wciąż jest ekspertem w kwestii demakijażu, ale jeszcze ma ten dodatkowy walor pielęgnacyjny.

Płyn micelarny do skóry wrażliwej 3 w 1 Garnier usuwa makijaż, oczyszcza, koi, a dodatkowo nawilża. Oznacza to, że podczas codziennego demakijażu lub oczyszczania twarzy z resztek kosmetyków pielęgnacyjnych i zanieczyszczeń, które osiadły na skórze w ciągu dnia, zyskuje się dodatkowy benefit – do 24 godzin nawilżenia**. Jest to możliwe za sprawą wzbogacenia formuły o pantenol. Jak zatem działa nowa odsłona kultowego kosmetyku? Za efekty odpowiadają przede wszystkim dwa składniki:

Micele – mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu.

Pantenol (prowitamina B5) – nawilża, wzmacnia barierę ochronną skóry i łagodzi podrażnienia.

Z uwagi na to, że nowy różowy płyn micelarny jest dedykowany do każdego rodzaju skóry, również wrażliwej, tak jak jego poprzednia wersja, jedyną różnicą, którą odczują dotychczasowe użytkowniczki, będzie dodatkowe nawilżenie. Kosmetyk jest hipoalergiczny, testowany dermatologicznie i nie posiada substancji zapachowych. Czyni go to mistrzem oczyszczania skóry wrażliwej. Delikatnie usuwa do 100% makijażu bez pozostałości***. Doskonale oczyszcza także skórę bez makijażu z zanieczyszczeń czy pozostałości kremów z ochroną przeciwsłoneczną.

Idealny demakijaż okiem Marty Gąski, Make-up Artist

Płyn micelarny Garnier w charakterystycznej różowej odsłonie od lat pozostaje niekwestionowanym bestsellerem i ikoną skutecznego demakijażu. Jako makijażystka pracująca z najbardziej wymagającymi formułami i różnorodnymi typami skóry wybieram produkty, które nie tylko działają, ale realnie wspierają kondycję skóry. Ten produkt spełnia wszystkie te oczekiwania i to z imponującą konsekwencją – powiedziała Marta Gąska, Make-up Artist.

Jego podstawowym zadaniem jest dokładne, a jednocześnie delikatne oczyszczanie skóry. Dzięki technologii micelarnej działa jak magnes – micele skutecznie przyciągają i usuwają makijaż, sebum oraz wszelkie zanieczyszczenia, bez konieczności intensywnego pocierania. To sprawia, że skóra pozostaje czysta, świeża i komfortowa, bez uczucia ściągnięcia czy podrażnienia. Co istotne, płyn radzi sobie nawet z najbardziej trwałym, wodoodpornym i profesjonalnym makijażem, co czyni go niezastąpionym w mojej codziennej pracy – dodała ekspertka dzieląc się doświadczeniami ze swojego życia zawodowego.

To właśnie połączenie skuteczności i łagodności sprawia, że jest tak wyjątkowy. Nie tylko perfekcyjnie zmywa makijaż, ale również dba o równowagę skóry – nie narusza jej naturalnej bariery ochronnej i pozostawia ją gotową na kolejne etapy pielęgnacji. Marka Garnier od lat budzi moje zaufanie – to synonim jakości, dostępności i sprawdzonych rozwiązań. Towarzyszy mi zarówno w pracy, jak i w domu. Dziś po różowy płyn micelarny sięga kolejne pokolenie – moje córki, które również są jego ogromnymi fankami. To dla mnie najlepszy dowód na jego ponadczasowość i uniwersalność. Bo choć idealny makijaż być może nie istnieje, idealny demakijaż zdecydowanie tak – i zaczyna się właśnie od różowego płynu micelarnego Garnier. To produkt, który niezmiennie pozostaje fundamentem świadomej pielęgnacji i profesjonalnego podejścia do skóry – podsumowała Marta Gąska.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe