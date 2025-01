Idealny prezent na dzień babci i dziadka? Znajdziesz go w Super-Pharm

Najpiękniejszy prezent to nasza obecność i życzenia złożone z głębi serca. Jednak kosmetyk, świeca zapachowa czy suplement diety będą przypominać o naszej miłości i wdzięczności, nawet gdy będziemy daleko. Co ucieszy babcie i dziadka? Podpowiadamy!

KOSMETYCZNY STRZAŁ W 10-TKĘ!

Niezależnie od okazji i wieku, kosmetyki to prezent, który sprawi dużo przyjemności i radości. Kto nie chce czuć się pięknie i wyjątkowo? Zestaw pielęgnacyjny z najnowocześniejszymi składnikami aktywnymi? To jest to! Dla skóry dojrzałej dobrym wyborem będą dermokosmetyki, np. Vichy Neovadiol Kompleks Uzupełniający, czyli dwa pełnowymiarowe kremy na dzień i na noc, zamknięte w eleganckim pudełku, zapewnią skórze intensywną odbudowę, ujędrnienie i modelowanie owalu twarzy. Zestaw doskonale wspiera pielęgnację skóry dotkniętej zmianami hormonalnymi, przeciwdziałając widocznym oznakom starzenia i poprawiając elastyczność oraz nawilżenie. Zestawy do skóry dojrzałej znajdziesz też w ofercie marki Dermika, np. Neocollagen 60+. To innowacyjna kombinacja kosmetyków, które wykorzystują składniki odbudowujące aż 5 rodzajów kolagenu, mające na celu poprawę gęstości i jędrności skóry. Kluczowym składnikiem jest rekonstruktor kolagenowy - izolat z nanoplanktonu, pochodzący z natury sprzed 2 milionów lat. Ten unikalny składnik redukuje skutki spowolnienia metabolizmu komórkowego, przeciwdziałając wiotkości i utracie jędrności skóry. Do 22.01.2025 w drogeriach Super-Pharm zestawy prezentowe znajdziesz w promocyjnych cenach, m.in. Vichy (-30%), Dermika (-45%). Szukając prezentu dla dziadka warto rozważyć zestawy do golenia czy pielęgnacyjne od Nivea i Gilette, które teraz można kupić nawet 30% taniej.

WSPOMNIENIA ZAMKNIĘTE W ZAPACHU

Dobrą alternatywą dla zestawu pielęgnacyjnego mogą być perfumy. Dzięki nutom zapachowym mają moc zatrzymywania chwili i przywoływania momentów z przeszłości. W Super-Pharm do 22.01.2025 wody perfumowane i toaletowe oraz mgiełki do ciała marek Bugatti, Donna Karan New York, Sorvella, Cacharel, Victoria’s Secret znajdziesz nawet 40% taniej. Przecenione są też wybrane zestawy damskie, np. Calivin Klein Euphoria, Elizabeth Arden 5th Avenue, Marc Jacobs Daisy i męskie, np. Davidoss Cool Water czy Azzaro Chrome.

KU PAMIĘCI: SZLACHETNE ZDROWIE

Regularne sprawdzanie ciśnienia i odpowiednia suplementacja pomogą zadbać o kondycję i dobre samopoczucie i zapobiec wielu dolegliwościom czy powikłaniom w przyszłości. Life Ciśnieniomierz Automatyczny LC200 do codziennego stosowania pozwala na dokładny pomiar ciśnienia krwi i pulsu, a dzięki technologii IHD umożliwia wykrywanie arytmii. W pamięci można przechowywać aż 30 pomiarów. O serce i układ krwionośny pomoże zadbać Life Tonik Witaminowy. To suplement diety w formie płynnej zawierający witaminy, żelazo i ekstrakty roślinne. Pomaga zniwelować uczucie zmęczenia i znużenia. O jak najdłuższe zachowanie dobrych wspomnień pomoże zadbać preparat wspomagający pamięć, np. Biovital Pamięć - Suplement diety na pamięć i koncentrację. To unikalne połączenie BIO-AKTYWNYCH ekstraktów z trzech roślin: Bacopa monniera, Gotu kola i Ginkgo biloba, które poprawiają ukrwienie i dotlenienie komórek mózgu.

DOBRY KLIMAT

Wspólne popołudnie przy filiżance dobrej herbaty brzmi jak dobry plan na ten wyjątkowy dzień. Czas umili unoszący się wokół zapach świecy. W Super-Pharm znajdziesz zestawy herbat, np. Adalbert's z najwyższej jakości czarną herbatą w eleganckiej puszce, która jest nie tylko praktyczna, ale także pięknie zdobiona. Do takiego zestawu warto dodać miód smakowy z rodzinnej pasieki, np. Mazowiecki Bartnik. O dobry nastrój pozwolą zadbać zapachy do wnętrz. Do 22.01.2025 przy zakupie dwóch produktów (perfumy do pomieszczeń, świece zapachowe lub dyfuzory z patyczkami) z marki Nola Lola na tańszy produkt otrzymasz 70% rabatu.

GDZIE SĄ MOJE OKULARY?! CZAS NOWE SPOJRZENIE

W dojrzałym wieku okulary zazwyczaj są niezbędne. Wspólna wizyta w salonie optycznym i pomoc w wyborze okularów może być też doskonałym pomysłem na prezent i spędzenie czasu z dziadkami. Pomoc w wyborze nowych okularów może być świetną zabawą, a dziadkowie docenią naszą troskę o ich komfort widzenia. Do 31.01.2025 w salonach optycznych Optic Super-Pharm trwa wyprzedaż do -70% na wybrane oprawki i okulary przeciwsłoneczne.