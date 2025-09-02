Idzie jesień - zadbaj o usta! Nowość od kultowej marki

Działanie:

Luksusowa mieszanka odżywczych olejów roślinnych i maseł, takich jak marula i shea, zapewnia głębokie, długotrwałe nawilżenie oraz przywraca ustom aksamitną miękkość. Witamina C i tripeptyd wspierają naturalną produkcję kolagenu, wygładzając drobne linie oraz zmarszczki. Silne przeciwutleniacze chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i wolnych rodników.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Plump-C Tripeptide Lippe Mask to bogatsza wersja balsamu Lippe Balm, która intensywnie wypełnia i regeneruje usta. Stosuj Lippe Balm do codziennej pielęgnacji, a Plump-C jako regenerującą kurację o dowolnej porze. Produkt w 100% wolny od olejków eterycznych, silikonów, substancji zapachowych/barwników i alkoholi rozpuszczalnikowych.

Moc składników:

Palmitoyl tripeptide-1 – syntetyczny tripeptyd znany pod nazwą Maxi-Lip. Wspiera naturalną produkcję kolagenu, nawilża usta oraz sprawia, że są one pełniejsze, bardziej jędrne i lepiej zarysowane.

Fosforan askorbylu magnezowego – pochodna witaminy C, silny przeciwutleniacz, który wspiera produkcję kolagenu i rozjaśnia przebarwienia skóry.

Olej z nasion zielonej herbaty – bogaty w kwasy tłuszczowe olej, zawierający silne przeciwutleniacze z grupy ksantyn (takie jak kofeina) oraz polifenole (w tym galusan epigallokatechiny – EGCG, epigallokatechinę i epikatechiny), które odgrywają kluczową rolę w ochronie skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zwłaszcza tych powstających pod wpływem promieniowania UV.

Jak go stosować?

Nakładaj na usta rano i wieczorem lub tak często, jak potrzebujesz. Nie wymaga spłukiwania ani ścierania.

i Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

