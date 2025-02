Ikoniczny makijaż na wiosnę - postaw na usta

Najpiękniejsze usta to takie, które są zadbane, nawilżone, miękkie i podkreślone naturalnym kolorem. Nowy, ikoniczny duet pomadki i konturówki CREAMY SOFT od INGLOT to must-have w kosmetyczce każdej miłośniczki makijażu! Perfekcyjnie dobrane odcienie tworzą minimalistyczny, elegancki i spójny look na każdą okazję.

Pomadka CREAMY SOFT INGLOT wyróżnia się aksamitno-matowym wykończeniem i podkreślającym usta wyrazistym kolorem. Dzięki kremowej i bogatej w składniki aktywne formule, łatwo się aplikuje i równomiernie rozprowadza na ustach, nie wysuszając ich ani nie ściągając. Pomadka pielęgnuje usta, pozostawiając je gładkimi i zmiękczonymi. Formuła wzbogacona o masła i olej roślinny wygładza usta, poprawiając ich kontur i elastyczność. Przy regularnym stosowaniu przez minimum 2 tygodnie pomadka optycznie powiększa usta, nadając im efekt 3D i wizualnie podkreślając ich kształt.

Pomadka stanowi idealny duet z konturówką CREAMY SOFT INGLOT, dopełniającą piękny makeup ust. Konturówka pozwala uzyskać precyzyjny kontur i kształt, łącząc intensywną pigmentację i aksamitne wykończenie. Dzięki kremowej formule zapewnia równomierną aplikację oraz intensywny kolor już przy pierwszym pociągnięciu. Precyzyjna aplikacja pozwala na perfekcyjne podkreślenie kształtu ust, optycznie je powiększając oraz dodając im objętości.

Dzięki połączeniu pielęgnujących właściwości, aksamitnej konsystencji i intensywnych odcieni, iconic duo od INGLOT - pomadka i konturówka CREAMY SOFT to idealne combo dla pięknego makijażu ust.

Duet dostępny jest w ośmiu pięknych odcieniach, pozwalających każdej z nas dobrać dla siebie idealny zestaw. Odcienie można ze sobą miksować i bawić się efektami. Hot duetem tego sezonu będzie z pewnością konturówka Cocoa Nude 03 i pomadka Muted Pink 506. To znakomite połączenie, które podkreśli naturalne piękno ust!

i Autor: materiały prasowe Inglot

