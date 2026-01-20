Ikoniczny model butów z nową, wyrazistą odsłoną

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-20 17:40

Ikoniczny model Vans Old Skool 36 zyskuje wyrazistą, nową interpretację autorstwa Parry. Jego współpraca z marką Vans rozpoczęła się na początku lat 90., gdy był sponsorowanym skaterem - na długo przed tym, zanim jego odważna, surrealistyczna twórczość trafiła do galerii i muzeów na całym świecie. Teraz historia zatacza koło wraz z modelem OTW by Vans x Parra Old Skool 36. Klasyczna sylwetka widziana przez charakterystyczny pryzmat Parry, łącząca sztukę i skate’owe dziedzictwo z warstwowymi materiałami oraz najwyższą jakością wykonania.

OTW by Vans x Parra Old Skool 36

Autor: OTW by Vans x Parra Old Skool 36/ Materiały prasowe

Model łączy miękki zamsz z charakterystycznym dla Parry falistym blokowaniem kolorów oraz asymetrycznymi detalami, tworząc minimalistyczny i dopracowany wygląd. Zabawna typografia dodaje charakteru niestandardowym metkom na języku oraz różniącym się wkładkom, a całość dopełnia przypomnienie: „Don’t forget to skate in these.”

Komfort zapewniają wkładki Sola Foam ADC, połączone z wulkanizowaną podeszwą oraz charakterystyczną dla Vans gumową podeszwą waffle. Matowe wykończenie foxingu i niestandardowe wzmocnienia pięty dopełniają sylwetkę. To punkt spotkania sztuki, kultury skateboardowej i ponadczasowego designu

Parra domyka współpracę, rozszerzając ją poza obuwie poprzez samodzielnie wyreżyserowany film. To wyraziste przedłużenie jego surrealistycznej estetyki, które oferuje intymny wgląd w proces twórczy artysty i ożywia narrację całej kolekcji.

Model OTW by Vans x Parra Old Skool 36 będzie dostępny w cenie detalicznej 130 USD. Premiera zaplanowana jest na 22 stycznia na vans.com/otw.

OTW by Vans x Parra Old Skool 36

Autor: OTW by Vans x Parra Old Skool 36/ Materiały prasowe
OTW by Vans x Parra Old Skool 36

Autor: OTW by Vans x Parra Old Skool 36/ Materiały prasowe
