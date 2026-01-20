Ikoniczny model butów z nową, wyrazistą odsłoną

Model łączy miękki zamsz z charakterystycznym dla Parry falistym blokowaniem kolorów oraz asymetrycznymi detalami, tworząc minimalistyczny i dopracowany wygląd. Zabawna typografia dodaje charakteru niestandardowym metkom na języku oraz różniącym się wkładkom, a całość dopełnia przypomnienie: „Don’t forget to skate in these.”

Komfort zapewniają wkładki Sola Foam ADC, połączone z wulkanizowaną podeszwą oraz charakterystyczną dla Vans gumową podeszwą waffle. Matowe wykończenie foxingu i niestandardowe wzmocnienia pięty dopełniają sylwetkę. To punkt spotkania sztuki, kultury skateboardowej i ponadczasowego designu

Parra domyka współpracę, rozszerzając ją poza obuwie poprzez samodzielnie wyreżyserowany film. To wyraziste przedłużenie jego surrealistycznej estetyki, które oferuje intymny wgląd w proces twórczy artysty i ożywia narrację całej kolekcji.

Model OTW by Vans x Parra Old Skool 36 będzie dostępny w cenie detalicznej 130 USD. Premiera zaplanowana jest na 22 stycznia na vans.com/otw.

i Autor: OTW by Vans x Parra Old Skool 36/ Materiały prasowe