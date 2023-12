Improwizowane show aktorów Klubu Komediowego i nowego ambasadora marki Gillette – Mateusza Damięckiego, jako początek kampanii „Bo Chcę”

Zmysłowe perfumy dla kobiet za 18 zł w promocji Rossmanna. To odpowiednik legendarnego zapachu za setki złotych. Już nigdy nie użyjesz innych perfum

“MUSZĘ..., BO CHCĘ”

Punktem wyjścia do powstania idei kampanii “Muszę..., bo Chcę” była obserwacja tego, że mężczyźni w Polsce mówią o goleniu głównie w kontekście codziennego obowiązku. Motto nowej kampanii Gillette: “Bo chcę” zachęca mężczyzn do zmiany nastawienia i pokazuje, że wiele czynności, które często traktowane są jako przymus wcale nie muszą nim być - naprawdę można je lubić. Wszystko jest kwestią naszego podejścia i dostrzeżenia wyjątkowości chwil dnia codziennego. Podobnie jest z pielęgnacją zarostu, która może być przyjemnością, jeśli użyje się do tego odpowiednich narzędzi. Tym samym Gillette sprzeciwia się podejściu, w którym golenie traktowane jest jako obowiązek narzucony przez okoliczności zewnętrzne, pokazując analogię do innych sytuacji życia codziennego.

Jeśli naprawdę czujemy sens naszej pracy, nie musimy jej wykonywać. Chcemy. Podobnie jest z goleniem - jeśli dążymy do bycia swoją najlepszą wersją i dbania o siebie, to golenie nie jest obowiązkiem, możemy po prostu chcieć to robić.

W najnowszej reklamie, marka Gillette kontynuuje realizację swojego celu, którym jest wspieranie mężczyzn, aby każdego dnia wyglądali i czuli się jak najlepiej. Warto też wspomnieć, że z tego samego powodu marka wspiera ruchy takie jak Movember, czy organizacje takie jak Share The Care (wiodąca polska organizacja pozarządowa działająca w obszarze wspólnej opieki rodzicielskiej). Dlatego też wybór ambasadora nie był przypadkowy, ponieważ podobne wartości bliskie są również Mateuszowi Damięckiemu, który z pasją dąży do tego, co najlepsze w rzemiośle artystycznym, a także jest zaangażowanym ojcem dwójki dzieci.

WYJĄTKOWE SPOTKANIE PRASOWE GILLETTE Z IMPROWIZOWANYM SPEKTAKLEM AKTORÓW KLUBU KOMEDIOWEGO I AMBASADORA

9 listopada 2023 r. marka Gillette zaprosiła przedstawicieli mediów, influencerów oraz swoich partnerów do Klubu Jassmine w Warszawie, aby przedstawić swojego nowego ambasadora i wspólnie celebrować start kampanii “Muszę..., Bo Chcę”. Głównym punktem wydarzenia było improwizowane show aktorów Klubu Komediowego ze specjalnym udziałem Mateusza Damięckiego. Celem marki było przedstawienie nowego ambasadora w jak najbardziej naturalny i osadzony w jego artystycznej profesji sposób. Całość ze względu na swój humorystyczny oraz angażujący charakter spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników spotkania. Na koniec wystąpił Brand Director Gillette & Gillette Venus (Centralna Europa & Ukraina) – Goran Shutinovski, który opowiedział o transformacji marki i zmianach, które następują i będą kontynuowane. Jak wspomniał – marka cały czas skupia się na doskonaleniu produktów, a także wdrażaniu coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań. Ponadto Gillette kontynuuje współprace z organizacjami pozarządowymi np. Share The Care, wspierając oraz podzielając wartości, które propagują. Po zakończeniu części oficjalnej, był czas na swobodne rozmowy kuluarowe, a także skorzystanie z atrakcji specjalnej – profesjonalnego serwisu barberskiego z wykorzystaniem produktów z linii King C. Gillette.

i Autor: Materiały prasowe Gillette