Innowacyjna kuracja korygująco-rozjaśniająca od Eau Thermale Avène

To mój najlepszy produkt do oczyszcznia twarz. Bez uczucia ściągnięcia i szorstkości. Idealny dla skór wrażliwych

Witamina C – „składnik wszech czasów” w pielęgnacji skóry

Stymuluje syntezę kolagenu, który odpowiada za jędrność skóry, hamuje wytwarzanie powodującej przebarwienia melaniny oraz działa antyoksydacyjnie. Nic dziwnego, że witamina C to jeden z najpopularniejszych komponentów kosmetyków, które mają zapewnić wszechstronną pielęgnację, w tym działać odmładzająco i rozświetlająco. Ale sama obecność witaminy C na liście INCI to nie wszystko - należy zwracać uwagę na jej stężenie, formę oraz na inne substancje aktywne, które wspierają jej działanie. Laboratoria Eau Thermale Avène prezentują gamę VITAMIN ACTIV Cg.

W jej skład wchodzi serum korygująco - rozjaśniające oraz krem intensywnie rozjaśniający - dwa innowacyjne produkty zawierające witaminę Cg, czyli glukozyd askorbylu - stabilną formę witaminy C w stężeniu 1,8% (w którym wykazuje taką samą skuteczność antyoksydacyjną, jak 20% „zwykła” witamina C) oraz dwa idealnie współgrające z nią składniki odmładzające - bakuchiol i niacynamid.

Vitamin Activ Cg Serum korygująco rozjaśniające

Sercem formuły nowego serum korygująco-rozjaśniającego jest niespotykane połączenie składników aktywnych: znanej z działania antyoksydacyjnego i stymulującego produkcję kolagenu witaminy Cg w stężeniu 1,8%, niacynamidu (3%), który wspomaga regenerację komórek, działa przeciwzapalnie i zmniejsza widoczność przebarwień oraz silnie odmładzającego i korygującego zmarszczki bakuchiolu (1,5%), uznawanego za roślinną alternatywę retinolu. Dzięki aksamitnej konsystencji i delikatnemu zapachowi serum zapewnia skórze komfort i jest niezwykle przyjemne w aplikacji. Stanowi również dobrą bazę pod makijaż. Serum VITAMIN ACTIV Cg to produkt odpowiedni do skóry wrażliwej, zawierający 94% składników pochodzenia naturalnego, bez składników pochodzenia zwierzęcego. Może być nakładane 1-2 razy dziennie, rano i/lub wieczorem na twarz, szyję i dekolt, bez kontaktu z oczami. Włączenie serum VITAMIN ACTIV Cg do codziennej pielęgnacji zapewnia natychmiastowy efekt blasku. Po 1. aplikacji skóra jest bardziej rozświetlona, po 15 dniach bardziej wygładzona* i ujędrniona, a po 1 miesiącu przebarwienia zostają rozjaśnione

Vitamin Activ Cg Krem intensywnie rozświetlający

Laboratoria dermatologiczne Eau Thermale Avène przedstawiają VITAMIN ACTIV Cg krem intensywnie rozświetlający, za którego skuteczność odpowiada komplementarne połączenie wysoko skoncentrowanych składników aktywnych: witaminy Cg (1,8%), która działa antyoksydacyjne, rozjaśnia skórę i stymuluje syntezę̨ kolagenu, niacynamidu (6%), który wspomaga regenerację komórek, działa przeciwzapalnie i zmniejsza widoczność przebarwień oraz czystego kwasu hialuronowego naturalnego pochodzenia, który nawilża, wygładza i wypełnia zmarszczki. Krem VITAMIN ACTIV Cg to produkt odpowiedni do skóry wrażliwej. W jego składzie można znaleźć aż 94% składników pochodzenia naturalnego. Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Może być nakładany 1-2 razy dziennie, rano i/lub wieczorem na twarz, samodzielnie lub po aplikacji serum korygująco rozjaśniającego, na szyję i dekolt, bez kontaktu z oczami. Już od pierwszego zastosowania kremu intensywnie rozświetlającego VITAMIN ACTIV Cg skóra jest bardziej gładka i promienna, po 15 dniach skóra jest jędrniejsza i zregenerowana, a cera ujednolicona, zaś po 1 miesiącu przebarwienia i zmarszczki są znacznie skorygowane. Po 2 miesiącach stosowania 90% badanych zauważa wygładzenie zmarszczek. Krem zamknięty jest w szklanym słoiczku wielokrotnego użytku, który nadaje się do recyklingu. Istnieje możliwość́ uzupełnienia słoiczka kremem z plastikowego, również nadającego się do recyklingu refillu.

i Autor: materiały prasowe Avene

