Jack Wolfskin prezentuje globalną kampanię „What is left to discover?”

Odkrywanie jest nieodłączną częścią DNA marki Jack Wolfskin. Wraz z nową kampanią wilczy brand pragnie pokazać, jak wiele wyjątkowych i godnych podziwu miejsc na świecie czeka jeszcze na poznanie. W spotach promujących kampanię ambasadorzy marki, w tym m.in. Bear Grylls, Eric Larsen, Angela Neururer czy wspomniana już Martyna Wojciechowska, przemierzają różne zakątki świata, pokazują ich piękno i odpowiadają na pytanie, co ich zdaniem zostało jeszcze do odkrycia. Dzielą się swoim doświadczeniem, przemyśleniami i opowiadają, dlaczego nieustanne poznawanie świata i obcowanie z przyrodą jest tak ważne, a tym samym zachęcają do poszukiwania przygód i podróżowania w najbardziej nieoczywiste części świata.

„Tym razem z moją wilczą rodziną Jack Wolfskin zrealizowaliśmy sesję zdjęciową w samym sercu austriackiego Tyrolu. Sprzęt został przetestowany w swoim naturalnym górskim środowisku, zarówno podczas wspinaczki na via ferratach, jak i na trekkingu z widokiem na lodowiec Dachstein. Jesień zapowiada się bardzo kolorowo, bo wilki chcą być widoczne w terenie! Ale nowa kolekcja to nie tylko odważne połączenia kolorystyczne, to przede wszystkim funkcjonalność. Moim ulubieńcem jest Softshell Go Hike. To kurtka, która zapewnia doskonałą swobodę ruchów, jest wiatroszczelna i nienasiąkliwa, a jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrą oddychalnością. Polecam sprawdzić całą kolekcję” – tak efekty kampanii oraz nową kolekcje podsumowuje Martyna Wojciechowska.

Kampanii „What is left to Discover?” towarzyszy premiera nowej kolekcji ubrań i akcesoriów. Produkty, będące jej częścią, można zobaczyć na zdjęciach i klipach promujących kampanię. W kolekcji można znaleźć kamizelki ocieplające czy kurtki przejściowe, takie jak Routeburn Pry Hybrid, która nadaje się idealnie na wędrówki w zimne dni. Wiatroszczelny i nienasiąkliwy materiał TEXASHIELD ECOSPHERE PRO zastosowany z przodu i w kapturze kurtki zapewnia ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. Wśród nowości znajdują się także plecaki na wędrówki z wygodnym systemem nośnym, który zapewnia wentylację i komfort noszenia, tak jak Athmos Shape 24.

Każda, nawet najmniej ekstremalna wyprawa, wymaga przede wszystkim odpowiedniego obuwia. Jack Wolfskin przychodzi więc z propozycją nowoczesnych butów hikingowych - Terraquest Texapore Mid. Buty te wyposażone są w membranę TEXAPORE ECOSPHERE PRO z materiału pochodzącego z recyklingu. Zapewnia ona niezawodną ochronę przed złą pogodą, jest nieprzemakalna i oddychająca. Ochronę przed niekorzystnymi warunkami gwarantuje ponadto materiał wierzchni niezawierający PFC. W kolekcji znajdziemy także specjalistyczne spodnie trekkingowe, takie jak Ziegspitz Pants, które dzięki zastosowanym w nich wytrzymałym materiale TEXASHIELD są wiatroszczelne i nienasiąkliwe oraz charakteryzują się wysoką oddychalnością.

„What is left to Discover?” to kampania, która otwiera oczy na bogactwo i uroki otaczającego nas świata. Do odkrywania jego zakątków oraz stawiania sobie samemu wyzwań zachęcają nas członkowie Discovery Team, którzy dzielą się swoimi przeżyciami i inspirują do bycia odważnym, a niekiedy wychodzenia także poza swoją strefę komfortu.

i Autor: Materiały prasowe Jack Wolfskin

