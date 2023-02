Jak dbać o mikrobiom skóry?

Dzięki zróżnicowanemu mikrobiomowi i nienaruszonej barierze zdrowa skóra jest w stanie zatrzymywać wodę i składniki odżywcze oraz chronić się przed patogenami. Choroby, takie jak atopowe zapalenie skóry i trądzik, są związane z zaburzoną równowagą mikrobiomu (zwaną dysbiozą) i naruszoną barierą skórną. Kiedy próbujemy poprawić wygląd lub teksturę naszej skóry za pomocą różnych kosmetyków, możemy zaburzyć nasz mikrobiom. Dlatego tak ważne jest, by dobór produktów pielęgnacyjnych był świadomy.

Życzliwe traktowanie skóry pozwala jej skutecznie ochronić się przed zewnętrznymi czynnikami stresogennymi, takimi jak promienie UVA, zanieczyszczenia i uszkodzenia oksydacyjne. Narażenie na działanie syntetyków, na przykład detergentów i konserwantów, uszczupla nasz mikrobiom i prowadzi do chorób skóry. Współczesny przemysł kosmetyczny opiera się na wytwarzaniu produktów z dużą ilością syntetyków po to, by przechowywać je przez długi czas w magazynach i utrzymać koszty na niskim poziomie. Takie podejście wymaga powszechnego stosowania konserwantów - materiałów, które są biobójcze i uważane za szkodliwe dla naszego mikrobiomu. Badania sugerują, że produkty o dużej zawartości syntetyków zmniejszają naturalną różnorodność mikrobiomu oraz gromadzą się na skórze przez wiele tygodni po ich użyciu. Składniki naturalne są za to znane nam na poziomie ewolucyjnym, ponieważ były i są stosowane, tolerowane przez ludzi od tysięcy lat. Dlatego w LUSH wierzymy, że…

Świeże jest najlepsze

Współzałożycielka firmy i wynalazczyni produktów w LUSH, Helen Ambrosen z pasją tworzy świeże, skuteczne produkty do pielęgnacji skóry dla wszystkich grup wiekowych. Chociaż w LUSH od zawsze tworzono produkty w formie stałej, które nie wymagają konserwantów to właśnie Helen była pionierem formuł samokonserwujących kosmetyków do pielęgnacji skóry. Określenie samokonserwujące oznacza, że formuła tych produktów zapewnia im świeżość, skuteczność i bezpieczeństwo w użyciu bez syntetycznych konserwantów (zgodnie z definicją zawartą w załączniku 5 przepisów kosmetycznych UE). W 2022 r. aż 90% całorocznych produktów LUSH to produkty samokonserwujących.

- To, co zawsze robiliśmy, to tworzenie wspaniałych, świeżych produktów z dużą ilością naturalnych składników o wspaniałym działaniu dla skóry i włosów. Używamy minimalnej ilości konserwantów lub całkowicie samokonserwujących formuł, aby chronić naturalny mikrobiom skóry. Informujemy, kiedy stworzyliśmy produkt, do kiedy go zużyć i jak go przechowywać, aby uzyskać najlepsze efekty - mówi Helen Ambrosen.

LUSH rozwija się wokół założenia, że chce jak najszybciej dostarczyć najświeższe produkty swoim klientom. Ten proces obejmuje skrupulatne formułowanie produktów, testowanie na ludziach, wewnętrzne i zewnętrzne badania mikrobiologiczne, szybką wysyłkę z manufaktur i krótsze daty przydatności. Produkty, które otrzymują klienci są pełne dobroci, a nie konserwantów.

Coś dla skóry i coś dla planety

W LUSH troska o mikrobiom skóry klientów spotyka się z troską o jeszcze jeden ekosystem: naszą planetę. Konserwanty zawarte w popularnych kosmetykach są biobójcze, co oznacza, że ich celem jest niszczenie żywych organizmów. Ogromna liczba syntetycznych konserwantów nie rozkłada się w wodzie, co oznacza, że ulegają one bioakumulacji i niszczą wodne formy życia. Tworzenie skutecznych kosmetyków, które mają minimalny wpływ na planetę to pracowite zadanie, ale firma LUSH nie zwalnia tempa. "Spędziliśmy dekady na wykreowaniu procesów, które umożliwiają nam tworzenie tych wspaniałych, świeżych produktów z wykorzystaniem dużych ilości naturalnych składników, którymi cieszą się miliony ludzi w 49 różnych krajach. I robiąc to, rozpoczęliśmy rewolucję kosmetyczną, nawet nie zdając sobie z tego sprawy" - mówi Helen.

Świeże i samokonserwujące kosmetyki LUSH

Oparty na formule samokonserwującej krem do ciała Biomic został stworzony ze starannie dobranych olejków roślinnych, które dbają nie tylko o skórę, ale także o naszą planetę. Organiczny olej migdałowy pochodzi z Andaluzji, gdzie rolnicy wspierają bioróżnorodność, zrównoważoną gospodarkę wodną i zapylanie przez pszczoły, podczas gdy odpowiedzialny olej jojoba z Peru jest uprawiany bez użycia herbicydów, pestycydów i środków grzybobójczych. Wypełniony najlepszymi składnikami dla cery krem do twarzy Peace jest idealny dla skóry, która łatwo traci wodę – niezależnie od tego, czy ma 18 czy 80 lat. Róża znana jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, nawilżające mleko owsiane łagodzi zaczerwienioną lub podrażnioną skórę, a ponad 20% olejku migdałowego ma właściwości antyoksydacyjne i zmiękcza powierzchnię skóry. Masło kakaowe, illipe i cupuacu łączą się, aby zmiękczyć, odżywić i wzmocnić barierę ochronną skóry, a ponad 9% gliceryny przenosi w jej głąb dobroczynne składniki. Lekki i rozjaśniający Enzymion to lekki dotyk dla skóry potrzebującej zmiękczenia i odświeżenia, która ma tendencję do przetłuszczania się. Zawarte w nim enzymy i alfa-hydroksykwasy usuwają martwe komórki skóry oraz pomagają stymulować i rozjaśniać cerę.

