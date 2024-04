Jak działają konopie? Sprawdź, co mogą zdziałać dla zdrowia i urody.

Czym są konopie?

Konopie to rośliny należące do gatunku Cannabis. Istnieją różne odmiany konopi, z których niektóre są uprawiane ze względu na włókna, nasiona lub właściwości psychoaktywne. Konopie są roślinami docenianymi i wszechstronnie wykorzystywanymi przez ludzkość od tysiącleci. Mają bogatą historię użytkowania w różnych kulturach na całym świecie i nadal odgrywają istotną rolę w dziedzinach takich ja przemysł, medycyna, kosmetyka czy suplementacja.Konopie włókniste są uprawiane głównie ze względu na swoje włókna, które można wykorzystać do produkcji tkanin, papieru i innych materiałów. Natomiast konopie siewne są uprawiane zazwyczaj dla nasion, które są bogatym źródłem białka, kwasów tłuszczowych i innych składników odżywczych. Nasiona konopi są wykorzystywane w produkcji żywności, suplementów diety oraz w przemyśle kosmetycznym. Z kolei odmiany konopi zawierające dużą ilość kannabinoidów, w tym THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), są wykorzystywane w medycynie i lecznictwie.THC jest związane z efektem tzw. „odurzenia”, podczas gdy CBD nie posiada właściwości psychoaktywnych i jest badane ze względu na swoje potencjalne korzyści zdrowotne, takie jak łagodzenie bólu i redukcja lęku.

Konopie dla urody

Olej konopny, który jest jednym z głównych składników kosmetyków konopnych, jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, które odżywiają skórę. Ponadto - naturalnie nawilża skórę bez zatykania porów, co pomaga utrzymać ją zdrową i promienną. Regularne stosowanie kosmetyków zawierających fitoskładniki konopne może przyczynić się do poprawy wyglądu skóry. Jak potwierdza nasz ekspert: konopie mogą pomagać nam w łagodzeniu problemów skórnych, takich jak np. trądzik.

- Konopie są znane ze swoich właściwości łagodzących, co czyni je idealnym składnikiem do kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry problematycznej. Od wieków stosuje się je do łagodzenia podrażnień skóry i stanów zapalnych. Dlatego kosmetyki konopne mogą być szczególnie korzystne dla osób z problemami skórnymi, takimi jak trądzik czy podrażnienia - mówi Przemysław Lahuta - prezes firmy Cosma, działającej na rynku konopnym.

Olej konopny nadaje się zarówno do pielęgnacji skóry twarzy, jak i całego ciała, a także może być stosowany do pielęgnacji włosów, dodając im blasku. Stosowanie kosmetyków zawierających konopie może przynieść wiele korzyści dla skóry. Najważniejsze z nich to jej nawilżenie, regulacja produkcji sebum, łagodzenie podrażnień i działanie przeciwstarzeniowe. Dzięki temu skóra staje się bardziej gładka, jędrna i promienna.Jak twierdzi ekspert - w Polsce coraz więcej osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, korzysta z kosmetyków konopnych. Panie często wybierają te produkty ze względu na ich naturalne składniki i korzyści dla skóry.

- Na polskim rynku dostępne są różne innowacyjne produkty konopne, które zdobywają popularność w dziedzinie urody. Wśród nich znajdują się kosmetyki intymne dla kobiet, takie jak olejki do masażu intymnego oraz serum intymne. Te produkty są coraz częściej wybierane przez konsumentów - wylicza Przemysław Lahuta.

Konopne suplementy diety

Dziś na drogeryjnych czy aptecznych półkach możemy znaleźć wiele suplementów zawierających w składzie konopie. Kluczowe substancje czynne zawarte w suplementach diety z konopi to kannabidiol (CBD) oraz kannabigerol (CBG). Dodatkowo suplementy te zawierają flawonoidy, terpeny oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są korzystne dla zdrowia.- Suplementy diety zawierające konopie są skuteczne, ponieważ uzupełniają codzienną dietę o kannabinoidy. Kannabinoidy, takie jak kannabidiol (CBD) i kannabigerol (CBG), wpływają na poprawne funkcjonowanie układu endokannabinoidowego w organizmie. Dlatego nie jest to tylko chwyt marketingowy, ale rzeczywiste korzyści zdrowotne - wyjaśnia prezes firmy Cosma. Tzw. układ endokannabinoidowy wspólnie z układem nerwowym i hormonalnym odpowiada za utrzymanie równowagi organizmu. Układ ten reguluje liczne procesy zachodzące w ludzkim organizmie: wpływa np. na sen, pamięć i apetyt. Stosowanie suplementów z konopi może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Główne z nich to wsparcie dla serca i skóry dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3. Suplementy te mogą również pomóc w łagodzeniu napięcia, uczucia dyskomfortu, wspierają ogólne samopoczucie emocjonalne, mogą wspomagać zdrowy sen, dzięki uzupełnieniu poziomu kannabinoidów oraz być wsparciem dla układu odpornościowego.

Zdaniem naszego eksperta - świadomi konsumenci chętnie korzystają z tych produktów, ponieważ zdają sobie sprawę z korzyści zdrowotnych wynikających z regularnego uzupełniania diety o kannabinoidy. Ta grupa konsumentów ciągle rośnie, co świadczy o rosnącej świadomości w zakresie dbania o zdrowie.Czy to bezpieczne? Kosmetyki i suplementy diety z konopiami są generalnie bezpieczne dla większości osób. Jednakże, jeśli cierpimy na jakiekolwiek schorzenia lub przyjmujemy leki na receptę, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tych produktów. Mogą oni doradzić, czy suplementy konopne są dla nas odpowiednie. Jeśli nie mamy przeciwskazań do ich stosowania, to czym kierować się sięgając po tego typu preparaty? - Przy wyborze kosmetyków czy suplementów diety z konopiami, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, należy sprawdzić, czy w składzie produktu znajdują się fitoskładniki, takie jak kannabinoidy lub terpeny. Te naturalne składniki mają wiele korzyści dla zdrowia i mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na proces pozyskiwania tych składników. Najwięcej korzyści przynoszą ekstrakty uzyskane przy użyciu metody ekstrakcji CO2, która jest uważana za najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną metodę ekstrakcji składników aktywnych z konopi - radzi Przemysław Lahuta, prezes firmy Cosma. Obecnie na rynku obserwujemy dwa główne trendy w wykorzystaniu konopi w branży kosmetycznej i suplementacji. Pierwszy trend, który można nazwać „codzienne przyjemności”, polega na czerpaniu przyjemności z codziennych czynności, takich jak dobry sen czy pogodny nastrój.

Drugi trend - „siła ziół”, polega na stosowaniu konopi jako dodatku do tradycyjnych produktów ziołowych, takich jak ekstrakty, nalewki czy wyciągi. Dzięki uzupełnieniu o konopie produkty te stają się o wiele bardziej skuteczne, dostarczając dodatkowych korzyści zdrowotnych.Jak widać - konopi wcale nie należy się obawiać. Rośliny te otwierają przed nami nowe możliwości w zakresie naszego wyglądu w tym pielęgnacji skóry i włosów oraz zdrowia. Ich właściwości sprawiają, że są one sprzymierzeńcem zdrowia i urody. Ważne jest jednak przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania preparatów czy suplementów konopnych, wybór wysokiej jakości produktów oraz konsultacja z lekarzem w przypadku wątpliwości lub obecności istniejących schorzeń.

