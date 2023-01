Jak poprawić stan skóry? Proste triki na karnawał

Lato należy do złocistych promieni słonecznych, a zima do ciepłego światła świec. Skóra oświetlona subtelnym blaskiem wygląda młodziej, a drobne niedoskonałości są praktycznie niezauważalne. Kluczem do tego jest piękna baza czy odpowiednia pielęgnacja. Nie musi być skomplikowana – potrzebujesz dwóch produktów: delikatnego kosmetyku złuszczającego (bo zimą skóra jest przesuszona i przetłuszczona na zmianę i przyda jej się regularne, staranniejsze oczyszczanie) oraz produktu z witaminą C, który zadba o jędrność, ale równocześnie rozjaśni cerę i sprawi, że będzie promienieć. Dorzuć do tego dwa proste kroki makijażu i jeden dobry suplement diety. Masz przepis na wielki efekt przy minimalnym wysiłku.

Pielęgnacja: ZO Skin Health ENZYMATIC PEEL to skuteczny peeling enzymatyczny, z dodatkiem kwasów AHA. Papaina, bromelaina i kwas glikolowy pomagają regulować problemy z nadmiernym rogowaceniem, przebarwieniami, zmianami trądzikowymi i nierówną, szorstką powierzchnią skóry. Oprócz złuszczania, mają właściwości nawilżające i wzmacniają barierę lipidową naskórka. Stosujemy go 2-3 razy w tygodniu w zależności od kondycji skóry.

ZO Skin Health 10% VITAMIN C SELF-ACTIVATING to przeciwstarzeniowe serum rozjaśniające zawierające silną dawkę czystej postaci witaminy C. Idealne do nakładania rano. Działa antyoksydacyjnie i fotoprotekcyjnie. Ogranicza produkcję melaniny wspomagając proces rozjaśniania przebarwień. Zawiera także witaminę E oraz koenzym Q10.

Makijaż: Kiedy skóra jest gładka i rozświetlona nie potrzebuje wiele, żeby wyglądać zachwycająco. Aby jeszcze bardziej wyrównać jej tonację i nadać aksamitności użyj EISENBERG Paris Ultra-Perfecting & Blurring Loose Powder. Daje on perfekcyjnie naturalne, świetliste wykończenie, a także delikatnie matuje. Drobnoziarnisty sypki puder jest wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry, podczas gdy kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Jego forma zapewnia miękkie, jedwabiste wykończenie, bez gromadzenia produktu w drobnych liniach i porach. Subtelnie niweluje niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z delikatnym efektem nude.

Potem już tylko uczesz brwi i rzęsy niezastąpionym EISENBERG Paris Brow Definer & Lash Primer, wzbogaconym o ekstrakt z Białego Łubinu, który posiada właściwości rewitalizujące. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D.

Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu. Odrobina balsamu na usta i nie trzeba nic więcej. Wyglądasz olśniewająco!

Nie zapomnij!

Odmładzający Medilâge anti âge to wyjątkowa metoda suplementacji oparta o dwa niesamowite, przebadane klinicznie składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. 1 kapsułka dziennie i młodość na dobre zostaje z tobą.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja