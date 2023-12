Jak powinno wyglądać złuszczanie skóry? Wszystko, co musisz wiedzieć o peelingach

Skóra nieustannie się zmienia. Proces pojawiania się na powierzchni nowych komórek, ich umierania i złuszczania się trwa około sześciu tygodni. I wszystko dzieje się od nowa. Warstwa rogowa naskórka to inaczej najbardziej zewnętrzna warstwa skóry – to, co widzimy. Składa się ona z komórek martwych (keratynocyty), połączonych mieszaniną lipidów, a jej zadaniem jest przede wszystkim ochrona przed utratą wody i dostawaniem się szkodliwych substancji do wnętrza skóry. Jeśli ta warstwa nie działa, jak trzeba – skóra nie może wyglądać dobrze. Dlatego warto pomagać skórze w usuwaniu warstwy złuszczonych komórek, ale nie wolno z tym przesadzić. Nadmiar martwych komórek może zatykać pory i stanowić pożywkę dla bakterii, ale zbyt cienka warstwa rogowa prowadzi do problemów skórnych.

Zobacz także: Katarzyna Zielińska wyprzedaje szafę. Ubrania w obieg puszcza też Edyta Herbuś. Będzie je można kupić jeszcze przed świętami

Chemiczne środki złuszczające (takie jak kwasy) pomagają usunąć warstwę keranocytów poprzez rozpuszczanie wiązań między komórkami. Peelingi fizyczne w tym scruby, myjki i szczotki wykorzystują mechanikę – po prostu je ścierają. Skąd wiadomo, że przesadziłaś z eksfoliacją? Typowymi objawami są: nadwrażliwość, zaczerwienienia i stany zapalne, ale również zaostrzenia trądziku lub trądziku różowatego. Jeśli tak się stanie, nie panikuj, tylko zrezygnuj ze wszystkiego poza najdelikatniejszym produktem do mycia i kremem nawilżającym z minimalną ilością składników. Kiedy powrócisz do normy? Odczekaj około 6 tygodni – po tym czasie skóra powinna się zregenerować. A potem stosuj peelingi oszczędnie i traktuj skórę delikatnie. Będzie piękna.

Nasi ulubieńcy – złuszczają i sprawiają, że skóra jest gładka i promienna.

ZO® Skin Health Exfoliating Polish to preparat złuszczający z drobnymi kryształkami tlenku magnezu, które umożliwiają kontrolowane, delikatne złuszczanie, przeciwbakteryjnym olejkiem z drzewa herbacianego oraz estrem witaminy C, rozjaśniający i wyrównujący koloryt skóry. Skóra po nim jest bardziej promienna o jednolitym kolorycie – osiągniesz to już po pierwszych zastosowaniach tego peelingu.

YOSKINE JAPAN PURE Intensywny Mikropeeling Szafirowy to intensywnie wygładzający skórę peeling szafirowy z efektem mikrodermabrazji. Spektakularnie wyrównuje powierzchnię skóry, niwelując rozszerzone pory i niedoskonałości. Spłyca zmarszczki. Jednym ze składników jest naturalny puder ryżowy, który intensyfikuje efekt wygładzenia, czyniąc skórę jednolitą i matową. Peeling pobudza mikrokrążenie i przywraca skórze zdrowy koloryt i promienny, młodzieńczy wygląd.

Dr Skin Clinic Peeling Enzymatyczny Złuszczanie to unikatowe połączenie złuszczających właściwości Keratoline™ oraz fermentowanego ekstraktu z papai i kojącej allantoiny. Delikatny, a jednocześnie skuteczny peeling, pozostawia cerę ukojoną, jaśniejszą i lepiej nawilżoną. Delikatnie złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka, wygładza jego powierzchnię, a jednocześnie koi i nawilża. Odblokowuje ujścia gruczołów skóry, wzmacnia efektywność równolegle stosowanych kosmetyków.

EISENBERG Paris Instant Smoothing Exfoliator – błyskawicznie wygładzający peeling zawierający drobinki skały wulkanicznej oraz mikrokapsułki witaminy E. Żel usuwa zanieczyszczenia, stymuluje mikrokrążenie krwi oraz procesy odnowy skóry. Błyskawicznie wygładzający peeling doskonale oczyszcza i delikatnie usuwa martwy naskórek. Kosmetyk ten jest niezastąpiony przy stosowaniu samoopalacza dla uzyskania równomiernej opalenizny, a przeznaczony jest dla wszystkich – bez względu na wiek czy rodzaj skóry.

SESDERMA Mandelac Serum liposomowe z kwasem migdałowym (10%), kwasem hialuronowym (3%) i glukonianem chlorheksydyny (0,2%). Polecane jest dla wszystkich rodzajów skóry starzejącej się (przebarwienia, zmarszczki, zwiotczenie). Sprawdza się również w przypadku skóry tłustej ze skłonnością do łojotokowego zapalenia oraz jako uzupełnienie terapii hiperpigmentacji. Kwas migdałowy reguluje produkcję łoju, posiada działanie keratolityczne, oczyszczające, rozjaśniające, łagodzi rumień. Kwas hialuronowy tworzy na skórze ochronną warstwę, która zapobiega utracie wody, zwiększa nawilżenie skóry. Chlorheksydyna ma działanie bakteriostatyczne i oczyszczające.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja