Jak radzić sobie z niedoskonałościami skórnymi?

Wegańska marka AXIS-Y to koreański model pielęgnacji w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu. Specjalistyczne formuły produktów zostały stworzone tak, aby działać jak najefektywniej korzystając z naturalnych i dobrych dla skóry składników. Z myślą o skórze wrażliwej, tłustej i trądzikowej powstało serum Spot The Difference Blemish Treatment. Ma formę lekkiego żelu, który łagodzi, koi i nie pozostawia uczucia ściągnięcia. Działa przeciwzapalnie, nie wysuszając przy tym skóry, za to uzupełniając strukturę cementu międzykomórkowego. Punktowo, na pojedyncze krostki czy niedoskonałości, można je stosować codziennie na dzień i na noc, na większe obszary skóry, jak policzki, może być aplikowane 2 razy w tygodniu. Jak każdy kosmetyk AXIS-Y, także to serum stworzono w oparciu o 6+1+1 Advanced Formula™, zawiera więc 6 składników naturalnych bogatych w substancje odżywcze, 1 dedykowany składnik główny oraz 1 zaawansowaną technologię pielęgnacji.

6 składników naturalnych:

ekstrakt z drzewa herbacianego – pomaga łagodzić skórę i zmniejszać podrażnienia, wysusza wypryski i niedoskonałości,

liście zielonej herbaty – koją i kontrolują wydzielanie sebum, zapobiegając zapychaniu się porów,

liście kamfory – mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, mogą pomóc w poprawie ogólnego wyglądu skóry,

mięta nadwodna – przywraca witalność skórze dotkniętej podrażnieniami,

korzeń lukrecji – zawiera dużo antyoksydantów i chroni skórę,

bambus szerokolistny – ma właściwości przeciwzapalne.

1 główny składnik:

Terpinen-4-ol – główny składnik aktywny drzewa herbacianego, mający właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne i wysuszające.

1 zaawansowana technologia:

PHYTO-OLIGO 1% – to fitokompleks składający się z ekstraktów z kwiatu ostrokrzewu i aloesu, który intensywnie nawilża i nie powoduje podrażnień.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y