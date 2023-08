Jak się ubierać, by wyglądać młodziej po 50-tce? Cenne wskazowki dla kobiet 50+

Zauważyłaś czerwoną bransoletkę na nadgarstku u innej kobiety? To ważny symbol, którego nie wolno przegapić. Sprawdź, co oznacza

Jak się ubierać, by wyglądać młodziej? Szałowe pomysły na stylizacje dla kobiet 50+

Niektóre ubrania potrafią postarzać i sprawiają, że wygląda się w nich na kilka lat więcej niż w rzeczywistości. Analogicznie, są także stylizacje, które rewelacyjnie odmładzają i dodają blasku. W życiu każdej kobiety przychodzi taki moment, że stara się ona wybierać ubrania, w których będzie wyglądać młodziej. W pewnym wieku przykładamy większa wagę do ubioru i staramy się, by podkreślał on nasze atuty. Jak zatem się ubierać, by wyglądać młodziej?

Podkreślaj swoje atuty. Nie bój się dopasowanych fasonów

Bez względu na wiek, żadna kobieta nie powinna zamykać się w za dużych, workowatych ubraniach. To nigdy nie wygląda dobrze. Podkreśl swoje atuty. Postaw na dopasowane spodnie, lub żakiety i koszule, które podkreślą Twoją talię.

Wybieraj jasne odcienie

Jasne i ciepłe kolory noszone na górze sylwetki rewelacyjnie odmładzają twarz i dodają jej blasku. Unikaj chłodnych szarości, które sprawią, że buzia będzie wyglądać blado. Dodatkowo te barwy mogą podkreślać zmarszczki i niedoskonałości cery.

Nie bój się nowoczesnych tkanin

Jesienią 2022 postaw na skórzaną ramoneskę. W zestawieniu z białą koszulą i dobrze dobranymi spodniami będzie ona wyglądać rewelacyjnie. To ponadczasowe zestawienie, które nigdy nie wyjdzie z mody. Jeżeli lubisz eksperymentować to nie bój się łączyć ze sobą tkanin o różnych fakturach. W tym sezonie modny jest sztruks i pióra.

