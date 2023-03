Jak się wysypiać?

To najpiękniejsze perfumy z Rossmanna dla kobiet na wiosnę 2023. Tanie i prześliczne zapachy. Zmysłowe aromaty, które otulą niczym namiętny kochanek

Ostatnie lata przyniosły globalne nasilenie się problemów ze snem. Bezsenność stała się zmorą większości z nas, nawet, tych, którzy wcześniej zasypiali natychmiast po przytuleniu się do poduszki. Powodem jest nasilony stres, poczucie braku kontroli i zmiany, które zaskakują nas każdego dnia. Większość z nas po położeniu się spać – przez kilka godzin zmaga się z gonitwą myśli planując przyszłość i analizując przeszłość, a kiedy jesteśmy czymś zestresowani nasz mózg dostaje sygnał, że musi być czujny i tak koło się zamyka. Rano czujemy się zmęczeni, reagujemy emocjonalnie i jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani, ponieważ dodatkowo martwimy się, że nie będziemy dobrze wypoczęci. Oczywiście, jeśli ten stan się utrzymuje przez długi czas – należy iść do specjalisty, ale jeśli bezsenne noce zdarzają się od czasu do czasu, możemy spróbować okiełznać sytuację na własną rękę.

Po pierwsze: Zauważenie i przyznanie, że stres wpływa na twój sen – już jest pewnym rozwiązaniem. Uświadomienie sobie tego pozwala łatwiej unikać pułapek serwowanych przez umysł. Ważne jest, aby zrozumieć, że stres nigdy nie zniknie zupełnie, ale możemy nauczyć się jak na niego reagować.

Po drugie: Przygotuj sypialnię wietrząc ją dokładnie przed snem. Zamontuj zasłony zaciemniające i włącz playlistę z dźwiękami deszczu, szumem fal czy drzew w lesie - pomogą odpłynąć i zagłuszyć zarówno zewnętrzny hałas, jak i wewnętrzne zmartwienia.

Po trzecie: Staraj się skierować swoje myśli na coś co jutro będzie dla ciebie najmilsze – jakąś rzecz, która przyniesie radość. Takie przyjemne sprawy odsuną troski na bok i być może zaśniesz szybciej niż myślisz.

Poranna rutyna, czyli przyjemności, o których możesz marzyć przed zaśnięciem

Kolagen do porannej kawy: Codziennie serwuj skórze, włosom i paznokciom 2500 mg kolagenu VERSIOL® dodają porcję formuły REME do śniadaniowej kawy czy soku. Ten suplement zawiera też witaminę A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod, witaminę C, miedź, selen i mangan. Preparat nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry). Skóra jest jędrniejsza, gładsza i pełna blasku. Cellulit jest mniej widoczny. Włosy lśnią i są bardziej elastyczne.

WYPRÓBUJ: REMÉ KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA, ok. 80 zł/150 g, ok. 30 porcji | dostępne w trzech smakach: neutralnym, pomarańcza + marakuja oraz truskawka + opuncja figowa.

Pod prysznicem: Dzień zrobi Ci żel pod prysznic Perfecta Bubble Tea z ekstraktem z zielonej herbaty i owocową nutą. Dodatkowy efekt nawilżenia zapewniają hydrożelowe kulki rozcierające się w czasie mycia! Świeży, orzeźwiający zapach uprzyjemni chwile relaksu w czasie kąpieli. Specjalna, skoncentrowana formuła sprawia, że możesz użyć mniej żelu, aby uzyskać ten sam efekt! Jedna butelka wystarczy Ci na dłużej. To świetny sposób, aby zadbać również o planetę.

WYPRÓBUJ: Perfecta SKONCENTROWANY ŻEL POD PRYSZNIC BUBBLE TEA, 15,99 zł/ 400 ml | dostępny w trzech zapachach: coconut + zielona herbata, exotic fruits + czarna herbata oraz passionfruit + zielona herbata.

Po kąpieli: Garnier Body Superfood, Kojący krem z aloesem wzbogacony o ekstrakt z aloesu i sól magnezową. Odżywia, nawilża i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

WYPRÓBUJ: GARNIER BODY SUPERFOOD Kojący krem z aloesem do ciała, 36,99 zł/ 380 ml.

Cera przez duże C: Jeśli marzysz o ujędrnieniu i rozświetleniu sięgnij po Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe, które łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Dzięki nanotechnologii stosowanej w dermokosmetykach składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. Każda z postaci witaminy C zastosowanej w tym produkcie ma nieco inne właściwości, a połączenie ich w jedną formułę zapewnia skórze wielowymiarowe korzyści.

WYPRÓBUJ: Sesderma C-VIT 5 Serum liposomowe, 218 zł/30 ml.

Jeśli borykasz się z przebarwieniami i nierównym kolorytem sięgnij po redukujące przebarwienia Garnier Vitamin C Super Serum. Zapewnia ono efekt gładkiej, ujednoliconej cery pełnej zdrowego blasku, wyraźnie zmniejszając przebarwienia i wyrównując koloryt. To pierwsze serum z silnie skoncentrowaną 3,5% formułą [witamina C + niacynamid + kwas salicylowy), aby redukować przebarwienia już w 6 dni i uwolnić naturalny blask skóry.

WYPRÓBUJ: GARNIER VITAMIN C SUPER SERUM NA PRZEBARWIENIA, 51,99 zł/ 30 ml.

