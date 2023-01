Jak ubrać się na pogrzeb? Mr.Vintage ma cenne rady dla mężczyzn. Stylista podpowiada także, czego zdecydowanie nie zakładać

Choć wydaje się, że temat męskiego ubioru na pogrzeb jest dość prosty, to jednak wciąż wielu panów ma problem z tym, co powinni na siebie włożyć. Dawniej, ta uroczystość w Polsce miała charakter głównie kościelny i oczywistym było, że aby zachować powagę i szacunek do zmarłego lub zmarłej mężczyźni wkładali czarny garnitur. Dziś odbywa się także mnóstwo uroczystości o świeckim charakterze, a te zmieniły nieco podejście do strojów, które stały się mniej formalne. Nierzadko osoba, którą żegnamy, zostawiła instrukcje dotyczące tego, jak ma wyglądać pogrzeb i co powinni mieć na sobie jego uczestnicy. Jednak jeśli nie mamy pewności i nie wiemy, co na siebie włożyć najlepiej zastosować podstawowe zasady.

Jak ubrać się na pogrzeb? Mr.Vintage ma cenne rady dla mężczyzn

- „Michale, jak się ubrać na pogrzeb bliskiej osoby?”, „Czy czarny kolor jest obowiązkowy na pogrzebie?” - te pytania pojawiają się w mojej skrzynce dość często, więc postanowiłem przygotować obszerny poradnik w którym tłumaczę podstawowe reguły związane z ubiorem na tę smutną uroczystość, pokazuję też konkretne przykłady – napisał na Instagramie Mr. Vintage czyli Michał Kozłowski. Popularny bloger oraz autor książek „Rzeczowo o modzie męskiej” oraz „Jak się ubrać”, podkreśla, że podczas takiej uroczystości nie powinniśmy wyróżniać się w tłumie.- Ubiór uczestników pogrzebu nie powinien przyciągać uwagi, rozpraszać i odbierać powagi momentu pożegnania bliskiej osoby. Podstawowym kolorem żałobnym jest czarny i jest on wskazany dla najbliższej rodziny, choć nie wszyscy o tym wiedzą – nie jest on obowiązkowy. Mimo to, czerń rekomenduję jako podstawowy wybór, ale jeśli nie masz czarnych ubrań lub nie lubisz ich nosić, to ciemny granat lub ciemne odcienie szarego (grafit, marengo), też będą w porządku na taką uroczystość – napisał Mr. Vintage.

Stylista pokazuje też przykładowe zestawy. Na pierwszym miejscu jest czarny garnitur z białą koszulą, czarnym krawatem i płaszczem. Odpowiedni do okazji może być także szary i granatowy garnitur, lub czarna marynarka i szare spodnie albo połączenie eleganckich szarych spodni z czarnym golfem. Na swoim blogu Mr. Vintage odraza panom wkładania smokingu na pogrzeb.

- Taki błąd popełnił nie tak dawno Krzysztof Rutkowski na pogrzebie Mirosława Hermaszewskiego. Pewnie chciał wyglądać elegancko i formalnie, a popełnił duże faux pas, bo smoking jest ubiorem wybitnie rozrywkowym i wieczorowym, a chyba nikt z was nie ma wątpliwości, że pogrzeb do takich kategorii ciężko zaliczyć – czytamy na „mrvintage.pl”

ZOBACZ TEŻ: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. 3 stylizacje, w których zadasz szyku niczym gwiazda filmowa

Sonda Czy czarny to według Ciebie jedyny kolor odpowiedni na pogrzeb? Tak Nie. Inne ciemne kolory, też są odpowienie Nie jedyny, ale najbardziej odpowiedni