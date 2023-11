i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Jak zadbać o skórę zimą?

Wraz z obniżeniem temperatury na zewnątrz nasza skóra może tracić nawodnienie. Aby temu przeciwdziałać, często szukamy różnych sposobów. Warto przyjrzeć się metodzie Skin Flooding – to nowy trend z TikToka, który zdobywa serca entuzjastów na całym świecie i rewolucjonizuje podejście do codziennej pielęgnacji. Sposób ten polega na „zalewaniu” skóry kosmetykami, dzięki czemu zyskuje ona intensywne nawilżenie i odżywienie. Stosując się do niego i korzystając przy tym z kosmetyków Alkmie, można liczyć na promienną i zdrową skórę twarzy, nawet zimą.

Sekretny składnik dostępny dla każdego W Skin Flooding'u warstwowo nawilżamy skórę, a kosmetyki aplikujemy na wilgotną cerę. W tym właśnie leży tajemnica skuteczności tej metody! Nakładanie produktów na mokrą skórę pozwala wchłonąć składniki zamknięte w kosmetykach jeszcze lepiej i jeszcze dogłębniej. Wystarczy „zalewać" skórę w określonej kolejności i pozwolić cerze absorbować substancje stopniowo oraz czerpać z ich korzyści. Jak wygląda ta technika krok po kroku? Krok 1 Tak jak w przypadku każdej pielęgnacji, najlepiej zacząć od dogłębnego oczyszczenia. Delikatny produkt myjący taki, jak pianka Foa-m my god! od Alkmie, usunie wszystkie nagromadzone na twarzy zanieczyszczenia. Po umyciu skóry i opłukaniu jej z produktu, należy zostawić ją lekko wilgotną, bez wycierania – to kluczowy krok w tej technice. Dzięki temu cera będzie lepiej absorbować składniki nawilżające, które dostarczą jej kolejne nałożone produkty. Zobacz także: Genialny myk na pachnące i mięciutkie pranie Krok 2 Tonik nawilżający zaaplikowany na wilgotną skórę. W tej roli świetnie sprawdzi się mgiełka nawilżająca bądź woda termalna – dostarczy skórze dodatkową dawkę nawilżenia. Idealny będzie też tonik Don't react od Alkmie, który dodatkowo zadba o mikrobiom i wzmocni barierę ochronną skóry. i Autor: Materiały prasowe Alkmie Krok 3 Kolejnym etapem Skin Floodingu jest serum. Produkt najlepiej delikatnie wklepać w skórę, aby zwiększyć jego efektywność. Dobrym wyborem będzie w tym przypadku będzie Wrink-less Wonder – serum, które intensywnie nawilży, ujędrni i ochroni skórę. Jego działanie to zasługa zawartości dwóch rodzajów kwasu hialuronowego oraz naturalnej betainy, pochodzącej z upcyklingu buraków cukrowych, która wiąże wodę w naskórku, zapobiega jego przesuszaniu i wzmacnia bariery ochronne skóry. Tak bogaty skład pomoże skórze utrzymać nawilżenie na dłużej. Dodatkowo kosmetyk redukuje zmarszczki, a co za tym idzie – spowalnia oznaki starzenia się skóry. i Autor: Materiały prasowe Alkmie Krok 4 Każde serum warto przykryć kremem – dzięki temu składniki aktywne zawarte w serum mogą szybciej i skuteczniej przeniknąć w głąb skóry, a krem jest w stanie zatrzymać substancje czynne oraz wzmocnić działanie serum. W przypadku tej pielęgnacji najlepiej sprawdzi się silnie nawilżający krem, który będzie wspierał warstwę lipidową skóry. Takim produktem jest Moisture symphony od Alkmie. W jego formule znajdują się mikrokapsułki ze składnikami nawadniającymi, które przenikają do głębokich partii skóry, zapewniając intensywne nawilżenie na wielu poziomach. W składzie produkty znajduje się też kompleks polisacharydów, które zwiększają długotrwałość efektu nawilżenia. Ponadto krem uszczelnia płaszcz hydrolipidowy, dzięki zawartości maseł z oleju awokado i oliwy z oliwek, które dodatkowo zapobiegają nadmiernej utracie wody oraz chronią skórę przed przesuszeniem. i Autor: Materiały prasowe Alkmie Krok 5 Dodatkowym krokiem w Skin Floodingu może być aplikacja kremu pod oczy. Eye love you od Alkmie zapewnia długotrwały komfort, regenerację i nawilżenie dzięki niskocząsteczkowemu kwasowi hialuronowemu, witaminie E i alantoinie. Oprócz tego redukuje widoczne oznaki zmęczenia, poprawia dotlenienie skóry i sprawia, że wygląda na wypoczętą, dzięki pobudzającej mikrokrążenie naturalnej kofeinie. i Autor: Materiały prasowe Alkmie