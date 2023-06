i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Jak zadbać o swoją skórę latem? Nie zapominaj o tych ważnych elementach pielęgnacji

Bariera hydrolipidowa skóry to jej płaszcz ochronny, który stoi na czele zdrowej i promiennej cery. Jeżeli bariera hydrolipidowa jest zaburzona to skóra zostaje pozbawiona swojej naturalnej ochrony i jeszcze podatna na wszystkie czynniki zewnętrzne. Jakie są objawy zaburzonej bariery hydrolipidowej skóry? To między innymi podrażnienia, zaczerwienianie, nadmierne przesuszenie oraz problemy skórne.