Jak zadbać o usta? Genialny sposób na ich nawilżenie oraz odżywienia

W Your KAYA wierzymy, że nie trzeba wiele, aby podkreślić naturalny blask - mówi twórczyni marki, Kaja Rybicka. - Dlatego nasz nowy olejek zapewnia naturalny, minimalistyczny nude makeup i maksymalnie lśniące usta. Co więcej, po zimie wargom przyda się mocna dawka odżywienia i zmiękczenia, bez efektu klejenia, a to właśnie oferuje nasz nowy produkt. - podkreśla.Olejek wypełniają nuty zapachowe kuszącego toffi, zmysłowego migdału i wanilii. Oblewają one usta, utrzymują się na nich tak samo długo, jak efekt naturalnego rozświetlenia. A kolor?

Mieszanka wyselekcjonowanych pigmentów tworzy subtelne odcienie cynobru, naturalnej tafli, nude a także letniej czereśni, które wydobywają naturalny koloryt ust.Dzięki przyjemnej konsystencji produkt łatwo rozprowadza się, nie wywołując uczucia lepkości. Nie musisz martwić się o nieestetycznie lepiące się do siebie wargi ani denerwować się klejącymi do ust włosami w wietrzne dni.

Zobacz także: Idealnie proste włosy bez zniszczeń. Bezpiecznie prostowanie włosów rewolucyjną technologią

To produkt 2 w 1, który nie tylko podkreśla naturalne piękno ust, ale również je pielęgnuje, nawilżając i zmiękczając wargi. Dzięki zawartości oleju z nasion słonecznika i olejku rycynowego wygładza usta i tworzy na ich powierzchni film chroniący przed utratą wody z naskórka. Z kolei witamina E działa antyoksydacyjnie, wzmacnia barierę naskórkową i zapobiega podrażnieniom.Jak zwykle marka zadbała o osoby, których skóra nie toleruje mocniejszych formuł. Olejek jest przyjazny alergikom i nie wywołuje podrażnień – potwierdzają to wyniki badań aplikacyjnych oraz niezależna opinia dermatologiczna. Produkt jest wegański i naturalny – jego skład zawiera aż 90% składników pochodzenia naturalnego.

Każdy produkt Your KAYA pakowany jest z myślą o środowisku, dlatego olejek został umieszczony w tubkę z regranulatu, czyli materiału z recyklingu, który nadaje się do ponownego przetworzenia.

i Autor: materiały prasowe YourKAYA