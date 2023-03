Jak zmniejszyć zmarszczki i zminimalizować procesy starzenia się skóry? Ten produkt zapewni Ci widoczne rezultaty

Prezenty last minute na Dzień Kobiet. Sama podaruj sobie chwilę przyjemności

Wraz z wiekiem na naszej skórze pojawiają się pierwsze zmarszczki. Eksperci szacują, że skóra zaczyna starzeć się już około 25. roku życia. Mniej więcej w tym czasie skóra produkuje coraz mniej składników aktywnych, takich jak kwas hialuronowy oraz kolagen. Dlatego tak ważna jest odpowiednia i regularna pielęgnacja. Kobiety dojrzałe powinny wybierać kosmetyki zawierające składniki mocno odżywcze i ujędrniające. Marka BasicLab to niekwestionowany lider w kuracjach przeciwzmarszczowych. Ich produkty z retinolem oraz retinalem pokochały kobiety z całej Polski. Teraz czas na ujędrniającą nowość.

- Przyszedł dzień, w którym dzielimy się z Wami tym bardzo wyjątkowym produktem ✨ Nieprzypadkowo premiera odbywa się w Dzień Kobiet 🌷 Oddajemy w Wasze ręce błękitny bukiet składników aktywnych w postaci produktu, który sprawi, że Wasza skóra będzie gładka, jędrna i pełna blasku! - pisze BasicLab na Instagramie.

SERUM UJĘDRNIAJĄCE 0,5% CZYSTYCH PEPTYDÓW MIEDZIOWYCH ELASTYCZNOŚĆ I WYPEŁNIENIE

To specjalistyczne serum ujędrniające z czystymi peptydami miedzowymi to skoncentrowana dawka wysokich stężeń składników aktywnych skupionych na precyzyjnym działaniu przeciwstarzeniowym. Bazuje na dwóch rodzajach peptydów, które działają synergicznie i uzupełniają się, wspierając procesy odnowy. Poprawia elastyczność skóry i optycznie wypełnia zmarszczki, pozwalając na zachowanie młodszego wyglądu na dłużej. Serum o lekkiej żelowej konsystencji nadaje się do każdej skóry z oznakami starzenia, także wrażliwej.

Dedykowane skórze:

każdego rodzaju, również wrażliwej

ze zmarszczkami mimicznymi

z widocznymi oznakami starzenia

zwiotczałej i szorstkiej

poszarzałej i pozbawionej blasku

skłonnej do zaczerwienień

z brakiem sprężystości i z utraconą elastycznością

Czego możesz od niego oczekiwać?

redukcji oznak starzenia, w tym drobnych linii i zmarszczek oraz zmniejszona tendencja do powstawania nowych

ujędrnienia, uelastycznienia i napięcia

wygładzenia skóry

zmniejszenia negatywnych skutków stresu oksydacyjnego

zwiększenia odporności skóry na czynniki zewnętrzne

rewitalizacji i pobudzenia procesów naprawczych

Autor: Materiały prasowe BasicLab