Jaką odżywkę do włosów stosować? Ten produkt pokochają włosomaniaczki

Świadoma pielęgnacja włosów. Co zrobić, by włosy wiosną były gładkie i lśniące?

Barwa Five Herbs to nowa seria wegańskich produktów do pielęgnacji włosów na polskim rynku kosmetycznym, naturalnie bogata w zioła i innowacyjne składniki aktywne. Bazuje na ekstraktach z pięciu ziół: pokrzywy, czystka, skrzypu polnego, rumianku i szałwii. W serii Five Herbs znalazł się też produkt przeznaczony specjalnie do pielęgnacji włosów kręconych, które wymagają wzmożonej troski - Barwa Five Herbs Odżywka podkreślająca skręt. Przywraca naturalny blask, intensywnie nawilża i odżywia. Ze względu na skład sprawdzi się nie tylko przy włosach kręconych, ale również falowanych i wszystkich o średniej i wysokiej porowatości. Zawarty w niej niacynamid zwiększa sprężystość włosów i nadaje im połysk. Ceramidy uszczelniają rogowe płytki włosa i zapewniają odpowiednie nawilżenie. A olej z pestek winogron doskonale wygładza, odżywia i podkreśla skręt włosów. I wreszcie esencja całej serii - pięć ziół, których ekstrakty działają wielowymiarowo:

POKRZYWA sprawia, że włosy stają się mocniejsze, poprawia się ich kondycja i wygląd. Pokrzywa przyspiesza wzrost włosów, zapobiega ich łamliwości i rozdwajaniu się. Wpływa także na regulację pracy gruczołów łojowych skóry głowy, minimalizując problem przetłuszczania się włosów.

SKRZYP POLNY jest bogatym źródłem krzemu. Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i lśniące. Pomaga zregenerować zniszczone włosy, wzmocnić je, a także zapobiega ich wypadaniu i osłabieniu. Ponadto nadaje im miękkość oraz ułatwia rozczesywanie.

RUMIANEK - zawiera witaminy i minerały, które wspomagają wzrost zdrowych włosów i pielęgnację skóry głowy. Pomaga też ukoić stany zapalne, a także odżywia pasma i skórę głowy, co zapobiega ich nadmiernej suchości i łamliwości końcówek. Dzięki temu włosy stają się mocniejsze, zdrowsze i są mniej podatne na rozdwajanie.

SZAŁWIA - zapobiega wypadaniu włosów, ale także odmładza i wzmacnia cebulki włosowe. Stosowanie szałwii poprawia krążenie krwi w skórze głowy, zwiększając dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych.

CZYSTEK - poprawia sprężystość i uzupełnia ubytki w ich łodygach, przez co stająsię delikatne i lśniące. Chroni też skórę głowy i włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Ma lekką konsystencję i przyjemnie rozprowadza się na włosach. Dzięki naturalnemu i treściwemu składowi może zastąpić niejeden produkt do pielęgnacji włosów. Można stosować ją w sposób tradycyjny i jako odżywkę bez spłukiwania. A nawet do delikatnego mycia skóry głowy! Jeżeli na co dzień nie potrzebujesz mycia szamponem z mocnym detergentem, warto jest zamienić go na odżywkę, która świetnie poradzi sobie z oczyszczeniem skóry głowy, a w dodatku jej nie podrażni – w efekcie włosy będą bardziej sypkie.

