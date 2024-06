Jaki puder na wesele? Jak wybrać puder, by makijaż przetrwał całą noc?

Historia pudru do twarzy sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Nie daje on tak spektakularnie widocznych efektów jak tusz do rzęs lub eyeliner, ale to właśnie ten mały gagatek sprawia, że nasza skóra nie wyświeca się, ale jest pełna blasku tam gdzie powinna, dodatkowo puder do twarzy rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europe przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Stanowi on idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość i poprawia komfort noszenia.

Po jakie pudry sięgać w sezonie weselnym?

W przypadku makijażu wieczorowych lubię sięgać po pudry, które przedłużają trwałość make-upu. Jednym z moich ulubieńców jest puder sypki LONG TIME NO SHINE SETTING POWDER od Lancôme. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia. Cera pozostaje matowa i wolna od błyszczenia nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym formacie. Puder Long Time No Shine Setting Powder dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień.

Bourjois Loose Powder

Sypki puder Bourjois perfekcyjnie utrwali Twój makijaż i nada skórze aksamitnie matowy wygląd na wiele godzin. Idealnie utrwala makijaż i nie obciąża cery. Mineralna tekstura jest niewidoczna na twarzy. Zapewnia aksamitnie gładki wygląd. Chroni cerę przed czynnikami zewnętrznymi

GIVENCHY Prisme Libre Loose Powder

Filtr piękna dla Twojej skóry. Kultowy 4-kolorowy puder sypki Prisme Libre, z nową ultralekką formułą zapewnia 24-godzinne świetliste, matowe wykończenie oraz 12-godzinny efekt blur. Puder Prisme Libre łączy w sobie 2 odcienie korygujące i 2 odcienie ujednolicające, które po połączeniu zapewniają doskonały efekt makijażu. Dostępny w 6 harmoniach kolorystycznych, dostosowanych do każdego odcienia skóry.

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

