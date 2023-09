i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Jaki tusz do rzęs wybrać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wydłużaniu oraz podkręcaniu rzęs

Makijaż oka potrafi całkowicie zmienić naszą twarz, czasem wystarczy jedynie dobry tusz do rzęs, by rewelacyjnie uwydatnić nasz makeup. Zalotne spojrzenie i spektakularnie długie rzęsy to marzenie wielu miłośników makijażu. Są osoby, dla których tusz do rzęs to absolutnie najważniejszy produkt w ich kosmetyczce. Tak niewiele potrzeba, by odświeżyć i poprawić makijaż. Jednak znalezienie odpowiedniej mascary wcale nie jest łatwe. Mamy dla Ciebie małą ściągawkę. Znajdziesz tutaj wskazówki i propozycje hitowych kosmetyków do rzęs.