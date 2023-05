Jakie buty na wiosnę i lato? To modele, które musisz mieć

Skóra muśnięta blaskiem. Jedwabisty efekt, który pokochasz. Ten kosmetyk to najważniejszy hit tego sezonu

OBCASY

Od klasycznych szpilek po ekstrawaganckie platformy. Obcasy to podstawa każdej garderoby, o czym doskonale wie sama Carrie Bradshaw – bohaterka znanego serialu i postać, na której wzoruje się niejedna it-girl. W tym sezonie najbardziej pożądane modele to te w intensywnych kolorach. W nowej kolekcji Deichmann znaleźć można szpilki w odcieniach soczystej pomarańczy czy też jaskrawej zieleni, które idealnie uzupełnią letni look. Moc barw gwarantuje wejście w lato z pozytywną energią.

KLAPKI

Zestawienie najmodniejszych klapków na sezon wiosna-lato 2023 otwierają japonki. Do tej pory kojarzyły się wyłącznie z plażą, ale w tym roku nosić je można również w miejskim stylu. W trendach są skórzane modele na płaskiej podeszwie, a dodatkowo eleganckie na obcasie typu „kaczuszka”. Na liście „must have” butów na lato znalazły się też tradycyjne klapki na ciężkiej platformie, na koturnie i wygodne, a zarazem bardzo stylowe skórzane z cienkimi paskami. Jeśli jednak nie przepadasz za odsłoniętymi palcami, możesz postawić na mule, które także są bardzo popularne w tym sezonie.

SANDAŁY

W przypadku sandałów tutaj czerpiemy garściami z tego, co już w modzie było. Na topie znów są toporne sandały z szerokimi paskami, rzymianki z mnóstwem paseczków i całkowicie płaską podeszwą oraz sandały na koturnie – z PCV albo imitacji skóry. Wielbicielki wielkomiejskiego szyku w propozycjach od Deichmann znajdą również różowe sandałki na obcasie od 5th Avenue. Doskonale będą prezentować się w duecie z lekką, zwiewną sukienką, jak również jasnymi jeansami, nadając całej stylizacji dziewczęcego uroku i wdzięku. Dla fanek stylizacji z pazurem świetną opcją będzie model od Catwalk – czarne, masywne sandały na wysokim obcasie, które świetnie sprawdzą się na wieczorne wyjścia.

SNEAKERSY

Kropką nad „i” są oczywiście sneakersy, których nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Ten typ butów sprawdzi się niemal w każdej stylizacji, ze względu swój ponadczasowy design oraz wygodę. W nowościach od Deichmann znajdziemy pastelowe sneakersy Graceland na ultramodnej masywnej podeszwie oraz jasnozieloną propozycję od Bench. Buty te możemy ubrać zarówno do sportowych jak i eleganckich stylizacji. Z takim obuwiem na nogach, w duchu wielkomiejskiej mody, zawsze będziemy wyglądać fantastycznie. Warto wspomnieć, że Deichmann oferuje bogaty wybór modeli markowych od Fila, Nike, Puma czy adidas. Wśród wielu propozycji pojawiają się kultowe, białe tenisówki, przeskalowane sneakersy w stylu dad shoes, czy też dziewczęce sylwetki z pastelowymi akcentami – na przykład te od Fila.

