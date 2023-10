Jeden kosmetyk na wiele potrzeb

Przesuszona, pozbawiona elastyczności lub podrażniona, z bliznami, rozstępami, zrogowaceniami albo śladami ukąszeń, ze zmianami atopowymi lub śladami reakcji alergicznych – skóra „ma wiele twarzy”, dlatego stworzenie formuły, która jednocześnie zaspokajałaby wszystkie jej wymagania, jest trudne. Polskiej marce Herbus Cosmetics się to udało, a u źródła jej sukcesu leży wybór najlepszego z możliwych głównego składnika aktywnego – babki lancetowatej. Jej działanie nie ogranicza się jedynie do pielęgnacji piękna, ale ma lecznicze właściwości potwierdzone od tysiącleci. Babka lancetowata nawilża, regeneruje, odżywia i ujędrnia, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, redukuje obrzęki, koi rany i ukąszenia, a także łagodzi objawy egzemy, łuszczycy i AZS.

Dlatego mądra pielęgnacja kosmetykami Herbus Cosmetics zapewnia jednocześnie natychmiastową ulgę i długotrwałą ochronę. Skoncentrowane formuły produktów sprawiają, że starczają na dwa razy dłużej, a ich naturalny zapach spodoba się członkom całej rodziny. Wszystkie zostały przebadane dermatologicznie, są odpowiednie do każdego rodzaju skóry, bezpieczne dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci powyżej 3. roku życia, a krem do stóp polecany jest też diabetykom. Udowadniają również, że bogate formuły mogą iść w parze z lekką konsystencją, co gwarantuje brak uczucia lepkości, klejącej się warstwy czy bielenia podczas wmasowywania produktów. Linię Herbus Cosmetics tworzą: The Rich Body Balm, The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream.

BALSAM DO CIAŁA INTENSYWNA REGENERACJA – The Rich Body Balm

The Rich Body Balm to kwintesencja wszechregeneracji wpisanej w ideę marki Herbus. Babka lancetowata wszechregeneruje, inulina działa prebiotycznie, niacynamid zapewnia skórze elastyczność i wyrównuje jej koloryt, urea nawilża, masło shea regeneruje i daje uczucie odżywienia, lanolina działa ochronnie i wygładza, kwas hialuronowy długotrwale nawadnia, ferment drożdżowy przywraca witalność i zdrowy wygląd, a polisacharydy nawilżają i łagodzą. W efekcie skóra staje się bardziej jędrna, sprężysta i elastyczna, odzyskuje miękkość i delikatność, poprawia się jej poziom nawilżenia, a przebarwienia zostają zniwelowane. Balsam zawiera 92% składników naturalnych, dzięki czemu jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet z objawami egzemy czy AZS. Co równie istotne o tej porze roku, przynosi ulgę skórze przesuszonej wskutek działania centralnego ogrzewania i podrażnionej podmuchami zimnego wiatru.

i Autor: Materiały prasowe Herbus

KREM DO RĄK INTESYWNA REGENERACJA – The Rich Hand Cream

The Rich Hand Cream działa niczym niewidzialne rękawiczki. W jego składzie występują m. in. kompleks na bazie probiotyku, który równoważy mikrobiom skóry, działająca prebiotycznie inulina, nawilżająca urea, odżywiające masło shea, wygładzająca lanolina czy przywracający zdrowy wygląd skóry ferment drożdżowy. Aż 91% składników naturalnych sprawia, że skóra już od pierwszej aplikacji odzyskuje miękkość, gładkość i jest chroniona przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych. To idealny wybór, jeżeli wystawiamy dłonie na trudne warunki pogodowe oraz czynniki mechaniczne uszkadzające naskórek np. przy pracach domowych, ogrodowych lub pracy w rękawiczkach lateksowych.

i Autor: Materiały prasowe Herbus

KREM DO STÓP INTENSYWNA REGENERACJA – The Rich Hand Cream

The Rich Foot Cream to absolutny bestseller Herbus – zabieg pedicure w tubce! Krem łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, tworząc ochronny, nietłusty film i sprawiając, że skóra stóp staje się niewiarygodnie miękka i gładka. W jego składzie nie mogło zabraknąć miejsca dla wszechregenerującej mocy babki lancetowatej oraz znanego ze swoich zmiękczających i mikrozłuszczających właściwości mocznika w stężeniu 20%. Recepturę uzupełniają m. in. regenerujące masło shea, przeciwdziałająca potliwości frakcja z olejku z drzewa herbacianego, wygładzająca lanolina oraz przywracający zdrowy wygląd ferment drożdżowy. W efekcie już po jednym użyciu skóra odzyskuje piękny wygląd, a przy tym jest chroniona przed rozwojem bakterii i grzybów, odświeżona i zrelaksowana.

i Autor: Materiały prasowe Herbus